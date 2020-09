Audi S4 desembarca en Chile para empezar 2021 con más renovaciones

Audi anuncia el lanzamiento del renovado A4, y con él, la llegada de uno de los exponentes más deportivos de la gama, el sedán S4, y que hace su arribo oficial al país, aumentando la oferta local en lo que sigue siendo el año de renovación de la casa de los cuatro anillos.

Como gran referente de Audi Sport, este nuevo S4 ofrece un poderoso motor TFSI V6 de tres litros turbo, el que entrega una potencia máxima de 354 hp y un par máximo de 500 Nm, todo asociado a una caja automática Tiptronic de 8 cambios, lo que le permite llegar a de 0 a 100 km/h en tan sólo 4,7 segundos, y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h.

Este motor, además, ofrece la tecnología Audi Valvelift System (AVS) el que genera una mayor eficiencia en el uso del combustible sin restar dinamismo y deportividad a la experiencia de conducción.

Un modelo de esta clase ofrece la tracción integral inteligente Quattro, aumentando los niveles de agarre, deportividad, aplomo y, por sobre todo, seguridad. A esto, se suma la suspensión deportiva S, que reduce la altura en 23 milímetros y aún en el más básico modo de conducción, entrega un carácter deportivo al tiempo que mantiene altos niveles de confort; y la dirección dinámica, que suma aún más dinamismo y respuesta.

Además, el nuevo S4 ofrece el sistema Audi Drive Select, que permite modificar el comportamiento del vehículo acorde al entorno o los gustos del conductor a través de los modos Confort, Auto, Dynamic, Individual, y Efficiency, aumentando los niveles de personalización y respuesta de este sedán deportivo.

Como parte de la nueva visión de diseño que sigue potenciando la marca, el S4 llega con un diseño angular, elegante y deportivo en donde destaca una nueva y más robusta parrilla, las salidas de aire que evocan a su ADN del rally que se lucen en la punta del capó, además de salidas de aire más amplias y robustas que lucen detalles cromados. A esto se suma la máxima tecnología en iluminación de Audi, con faros Matrix led, neumáticos Audi Sport R19” con caliper rojo, el paquete negro brillante exterior y techo corredizo eléctrico. En su parte trasera, destaca el spoiler “S” integrado a la maleta, sus cuatro salidas de aire cromadas, además de luces con indicador trasero dinámico.

En su interior, se respira deportividad y conectividad gracias a las inserciones en carbón y los emblemas “S” que se muestran en sus butacas deportivas calefaccionadas con memoria, soporte lumbar y masajes, que ofrecen las alternativas de cuero Napa negro y cuero Napa rojo. Así mismo, cuenta con pedales de acero, volante en cuero deportivo “S” achatado, espejo interior antideslumbrate “Frameless” y techo negro, por nombrar algunas.

Y obviamente que la tecnología, intuición y conectividad son pilares en el confort y performance de este renovado modelo. Ejemplo de ello, es ofrece el cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, Audi Virtual Cockpit, el que además integra el sistema de infotainment MMI Plus y MMI Navigation Plus; y el sistema de infotainment touschscreen Audi MMI de 10,1” con tecnología de sonido háptico y con opciones de personalización a través de “Drag and Drop”, que permite mover los íconos de la pantalla acorde a los gustos y necesidades del conductor y sus pasajeros. Este sistema de infotainment también cuenta con interfaz bluetooth, Audi Music Interface, Smartphone Interface compatible con Android Auto y CarPlay.

A esto, se suma el sistema de sonido Bang & Olufsen con 19 altavoces y climatizador de 3 zonas.

En materia de seguridad, el renovado S4 ofrece perno de seguridad, sensores de retroceso delanteros y traseros, control crucero con limitador de velocidad, sensor de luz y lluvia; además de ofrecer sistemas de asistencia como el aviso de Cambio de Carril, Audi pre sense basic y pre sense basic and rear, tecnología que se mantiene activa durante todo el proceso de aceleración y desaceleración del vehículo, por lo que aporta en caso de un posible accidente. Esto, gracias a que a través de los sensores traseros, el pre sense rear, detecta posible colisiones por la zaga y toma medidas de seguridad como pretensar los cinturones de seguridad, cierra la ventas y el sunroof, además de encender las luces de emergencia.

Con un precio de 56.990.000 pesos y, como parte de la estrategia de digitalización de la marca, este modelo también se sumará a la amplia oferta que ya está disponible en la tienda digital de Audi, además de ser uno de los protagonistas en showroom, en aquellos concesionarios que hoy ya tienen sus puertas abiertas.