Hyundai y BTS lanzan la canción "Ioniq: I'm On It" de la marca de vehículos eléctricos

Hyundai Motor Company y las superestrellas mundiales BTS están lanzando una nueva canción, "Ioniq: I'm On It", como un evento posterior a la campaña de lanzamiento de Hyundai Motor de su nueva marca dedicada de vehículos eléctricos "Ioniq a cargo de cambiar el mundo". El primer proyecto musical de BTS con Hyundai estará disponible para su descarga gratuita en el sitio web de la marca. El video musical se estrenará en el canal mundial oficial de YouTube de la compañía (@HyundaiWorldwide), el 2 de septiembre.

La canción de la marca "Ioniq: I'm On It" da voz en línea con el objetivo de Ioniq de ofrecer experiencias de vehículos eléctricos centradas en el cliente basadas en soluciones de estilo de vida conectado. La letra de la canción, cantada y rapeada por RM de BTS, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, expresa sentimientos de descubrimiento, curiosidad, esperanza, creatividad e inspiración para el futuro, afirmado por el estribillo “Ioniq me lleva allí”. El video musical presentará el último concepto de Hyundai EV Prophecy presentado en marzo.

Como la nueva marca exclusiva de vehículos eléctricos de Hyundai Motor, IONIQ refuerza el compromiso de la compañía con la movilidad limpia y refleja su transformación continua como proveedor de soluciones de movilidad inteligente. IONIQ tiene como objetivo ofrecer experiencias de vehículos eléctricos centradas en el cliente basadas en soluciones de estilo de vida conectado en línea con la visión de Hyundai de "Progreso para la humanidad". Bajo Ioniq, Hyundai Motor planea introducir tres nuevos modelos de vehículos eléctricos dedicados durante los próximos cuatro años con modelos más innovadores a seguir, incluido Ioniq 5, un CUV de tamaño mediano, Ioniq 6, un sedán e Ioniq 7, un SUV grande.

“Espero que la nueva canción de colaboración de Hyundai y BTS aliente a la base global de fans de la banda, así como a nuestros clientes, a llamar su atención sobre la visión de Hyundai de movilidad limpia, que se está realizando a través de la nueva marca Ioniq EV”, dice Wonhong Cho, vicepresidente ejecutivo y oficial jefe de Marketing Global en Hyundai Motor Company.

El CMO global, Wonhong Cho agrega: "Hyundai Motor y BTS han continuado colaborando para difundir el valor de la energía positiva que buscan juntos más allá de la publicidad de vehículos específicos. La nueva línea IONIQ es la respuesta de Hyundai Motor a los problemas ambientales y las comunidades globales sostenibles que los Millennials y Las generaciones Gen-Z están preocupadas y mostraremos la sustancia a través de la aceleración de la visión de EV para el futuro. Comunicaremos las experiencias EV centradas en el cliente que traerá la marca IONIQ, sinceramente a muchos fanáticos y clientes de todo el mundo a través de la música de la marca”.

Los fanáticos que quieran celebrar aún más Ioniq con BTS pueden participar en un evento en línea para tener la oportunidad de ganar un reproductor de música de edición limitada en forma de cinta de casete. El reproductor de música contiene dos pistas: “Ioniq: I'm On It" y mensajes individuales de cada miembro de la banda.