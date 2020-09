Subaru presenta su SUV grande, el Evoltis, con espacio para todo

Por fin, los clientes viudos del Tribeca tendrán una alternativa en Subaru. Pese a que recién estará disponible en noviembre en su red de concesionarios, la marca japonesa presenta el Evoltis, el SUV más grande del fabricante, que luce tres corridas de asientos, mucha tecnología asociada al modelo, alto nivel de equipamiento y algunas novedades a nivel de motorización. Pese a todo eso, el posicionamiento, por el tipo de clientes al que debería llegar este tipo de producto, no será en el tope de gama, sino justo por debajo de la Outback aunque, en rigor, este vehículo es el tope de gama.

El Evoltis, con prácticamente cinco metro de largo (4,99 metros de largo, 1,93 metros de ancho y 1,81 metros de alto, con 2,89 metros entre ejes y un despeje de 220 milímetros), compite contra el Mazda CX-9, la Ford Explorer o el Honda Pilot, en el segmento D de los SUV, ofreciendo además un maletero de interesantes proporciones. Como se ve, se tata de un todoterreno inspirado en el mercado norteamericano, con lo que las siete u ocho plazas que ofrece prometen espacio para adultos, además de espacio para carga.

Para seducir familias numerosas, apuntando a viajes largos, este Subaru llega muy bien equipado, con sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas, con Bluetooth y compatibilidad para Apple CarPlay y Android Auto, con ocho puertos USB, sistema GPS, climatizador trizona, audio Harman/Kardon de 12 parlantes, asientos calefaccionados para las dos primeras corridas de asientos, 19 posavasos, además de techo panorámico y portalón eléctrico. Como se ve, no falta nada para viajes largos y muy largos.

Subaru también enfatiza la seguridad, y este SUV grande no ex la excepción, equipando el Evoltis con el aplaudido sistema de cámaras estereoscópicas EyeSight, con funciones y asistencias complementarias. El Evoltis llega en dos niveles de equipamiento, y en ambas el equipamiento de seguridad incluye frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema ABS y EBD, controles electrónico de estabilidad (VDC, Vehicle Dynamic Control), de tracción, de estabilidad para trailer y de descenso. A eso agrega vectorización activa de torque, siete airbags, anclajes para sillas infantiles en todas las plazas posteriores, apoyacabezas activos, freno eléctrico de estacionamiento con Auto Hold, cámara de retroceso, monitor de punto ciego, asistencia de cambio de carril, alerta de tráfico cruzado, frenado automático en reversa, con sensores de estacionamiento, sistema de iluminación sensible a la dirección, las que se suman a las propiedades del Subaru EyeSight, que incluye frenado previo a la colisión (alerta en una primera etapa, frenado automático si las condiciones lo permiten), control crucero adaptativo, gestión del acelerador previo a la colisión (pondera la respuesta del acelerador ante aceleraciones bruscas si se detecta un obstáculo en el frente), aviso de arranque del vehículo precedente, advertencia de salida involuntaria de carril y de vaivén en el carril.

En el caso de la versión Touring, se suma un espejo retrovisor con cámara incorporaday una cámara frontal para mirar obstáculos.

El Subaru Evoltis es impulsado por un motor Boxer renovado, de 2,4 litros turbo, de 260 hp y 375 Nm de torque, asociado a una caja CVT que puede emular 8 marchas. Tiene el característico AWD de diseño simétrico, con programa X-Mode, subfunción del control de estabilidad, que optimiza las capacidades todoterreno de la tracción.

Llega en dos versiones, Limited y Touring, ambas con bono de dos millones de pesos en su preventa. En noviembre, el precio de lista será de 39.990.000 pesos y 41.990.000 pesos, más IVA.