Kia se adueña de cuatro premios en el "Auto del Año" de Rusia

Los premios “Car of the Year” en Rusia son la ceremonia de premiación automotriz más prestigiosa del calendario automotriz ruso, y consideran todos los automóviles a la venta en el mercado ruso, sumando más de 300 modelos, que son juzgados por el pueblo ruso en una votación en línea durante varios meses, con más de un millón y medio de votos contados este año.

Kia Morning estableció un nuevo récord, obteniendo honores en la categoría "Mejor Auto Urbano (citycar)" por quinto año consecutivo. Kia Ceed basó en su victoria del año pasado, pasando de "Producto Nuevo del Año" a triunfar en la categoría de "Clase Media Pequeña". Kia Seltos se llevó a casa el oro en la categoría de "SUV Compacto", mientras que el primer modelo ‘gran turismo’, Stinger, fue nombrado mejor "Grand Tourer".

"Kia ha ganado popularidad en Rusia durante muchos años y, como resultado, estamos muy orgullosos de haber ganado cuatro premios en los premios ‘Car of the Year’", dice Ho-sung Song, presidente y director ejecutivo de Kia Motors. "Para Kia a nivel mundial, Rusia es uno de nuestros mercados más importantes. Hemos trabajado duro para ser la marca de importación número uno con una participación de mercado del 13 por ciento en Rusia, y el objetivo es continuar nuestro crecimiento en el mercado en los próximos años. Estos cuatro premios son extremadamente gratificantes no solo para Kia Motors Rusia, sino para Kia Motors en todo el mundo".

El director general de Kia Motors Rusia y de la sede de la CEI, Alexander Migal, comenta sobre los resultados: “Nos esforzamos por ofrecer automóviles que superen las necesidades de los clientes rusos, y nuestro éxito en estos premios, decididos por los automovilistas, es nuesta más grande satisfacción. Cada modelo es único, pero unido por atributos comunes: son vehículos modernos, de alta calidad, bien equipados y visualmente atractivos. Estamos agradecidos con todos los que votaron por Kia".

El hatchback compacto Kia Morning conserva su posición como favorito en su clase gracias a su llamativo diseño, espacioso interior, interesante carácter y altos niveles de equipamiento de base. Esta es la segunda generación consecutiva de Morning en ganar la reñida categoría "City Car".

Ganador de la categoría "Clase Media Pequeña", Kia Ceed es uno de los autos más avanzados de su segmento. La familia Ceed ahora ofrece la oferta más diversa en el segmento C en Rusia. Además del h atchback de cinco puertas, la gama también incluye el Ceed Sportswagon, el ProCeed y el crossover urbano XCeed.

Kia Seltos, en solo seis meses, se ha convertido en uno de los tres modelos más vendidos de Kia en Rusia. Solo en agosto de 2020, las ventas muestran que 1.783 clientes rusos optaron por el modelo compacto como su automóvil preferido. También seleccionaron a Seltos como el "Mejor SUV Compacto".

Kia Stinger entró con confianza en el segmento ‘gran turismo’ altamente competitivo, donde las marcas más prestigiosas ya están bien representadas. El éxito del Stinger ha quedado demostrado en Rusia gracias a la victoria en la categoría "Grand Tourer". Kia Motors anunció recientemente una actualización del Kia Stinger, mejorándolo aún más con una serie de cambios que amplifican el carácter ‘gran turismo’ del automóvil, al mismo tiempo que mejoran la calidad de la cabina y brindan a los propietarios más opciones de colores y materiales.