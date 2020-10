Land Rover Defender imparable: ya está en Chile el ícono de los todoterreno

Land Rover ha estrenado en Chile uno de los modelos más esperados, transformándose en la novedad más importante de la marca en el país. Se trata del New Defender, ícono que renace con el propósito de seguir entregando experiencias off road únicas e inolvidables, al mismo tiempo que se posiciona como una alternativa que se adapta sin problemas a la ciudad y las carreteras.

Además del lujo y el refinamiento incomparables de la familia Range Rover, y la versatilidad y practicidad de la gama Discovery, el nuevo Defender completa la dinastía Land Rover como sinónimo de capacidad. El reestreno de la leyenda off road en nuestro país estará asociada a tres versiones diferentes de su carrocería 110, todas con una alta vocación aventurera. Desde la variante de entrada, denominada S, pasando por la versión SE y finalizando con la alternativa de unidades limitadas, llamada First Edition, el New Defender llega con la misión de satisfacer las expectativas de todos los amantes de la aventura.

Desde su estreno mundial, el New Defender ha destacado por un diseño totalmente renovado que transmite pasión y a la misma vez respeto por los más de 70 años de historia de la marca. Su silueta distintiva lo posiciona como un modelo reconocible a primera vista gracias a voladizos cortos que benefician su desempeño todoterreno. Concebido como la reinterpretación moderna del original, los diseñadores conservaron elementos característicos como los focos delanteros con luces led circulares, las ventanas de luz alpina en la vista lateral del techo, además de la puerta trasera de apertura lateral en la que se incorpora la rueda de repuesto externa tan característica de todos los modelos de la familia Defender.

En su interior, el New Defender ha evolucionado respecto a su versión anterior y muestra una robusta arquitectura modular que se conecta al espíritu de aventura que ha sido una parte fundamental del ADN de Land Rover. La practicidad es un sello distintivo del diseño interior del New Defender, modelo que viene con una gran cantidad de compartimientos, incluida una selección de consolas centrales altas y bajas. Los controles principales, incluida la pantalla táctil central, están agrupados ergonómicamente dentro de un marco de magnesio. Asimismo, las terminaciones lucen mucho más refinadas y entregan una sensación de confort nunca antes vista en el modelo.

La nueva arquitectura D7x especialmente diseñada por Land Rover se basa en una construcción de monocasco de aluminio liviano para crear la estructura de cabina más rígida que Land Rover haya producido antes. Es tres veces más rígido que los diseños tradicionales de carrocería sobre bastidor, lo que proporciona las bases perfectas para la suspensión neumática y admite los últimos sistemas de propulsión electrificados desarrollados por la marca.

Durante las pruebas de desarrollo, los modelos prototipo cubrieron 1,2 millones de kilómetros en algunos de los entornos más duros de la tierra, que van desde los 50 grados de calor del desierto y menos de 40 grados de frío del Ártico. Más de 45 mil pruebas específicas se diseñaron para que el Land Rover New Defender revalide su título como el modelo más resistente y capaz de la marca.

El nuevo Defender presenta un nuevo sistema de información y entretenimiento, llamado Pivi Pro. La pantalla táctil de última generación es intuitiva y fácil de usar, mientras que su diseño siempre activo garantiza respuestas casi instantáneas. De esta manera, el sistema Pivi Pro se transforma en el centro de mando de toda la conectividad y tecnología asociada a este nuevo modelo, característica que lo convierte en el todoterreno preparado para el siglo XXI.

Además, el New Defender cuenta con la tecnología Sota (Software Over The Air) que asegura que el New Defender siempre esté operando con el último software disponible. Hasta 14 módulos de control electrónico a bordo, más que cualquier otro vehículo de Jaguar Land Rover, pueden recibir ciertas actualizaciones sin la necesidad de visitar un concesionario de la marca. De esta manera, el New Defender mejorará con el tiempo e incluso los clientes más aventureros podrán usar esta tecnología: todo lo que se requiere es una conexión a internet. Dentro de la vida útil del New Defender, el sistema de diagnóstico integrado podrá alertar a los clientes sobre los problemas, evitarlos o resolverlos automáticamente puesto que una conexión a internet podría reemplazar un juego de herramientas tradicional.

Además, una serie de avances tecnológicos asisten al conductor para una buena experiencia a bordo. Entre estos se encuentra una cámara envolvente 3D que proporciona un plano de 360 grados y nuevas vistas en perspectiva exterior en 3D del área circundante, tanto en ambientes urbanos como en su uso off road.

El sistema también incorpora la tecnología ClearSight Ground View de Land Rover que permite hacer el capó transparente y proyectar en la pantalla el lugar exacto por donde van las ruedas delanteras del New Defender. Adicionalmente, para mantener la visibilidad hacia atrás, el New Defender cuenta con la tecnología ClearSight Rear View. Con solo tocar un botón, el espejo interior sin marco cambia de un espejo convencional a una pantalla digital que muestra una señal proporcionada por una cámara trasera de alta definición ubicada en lo alto de la parte trasera del vehículo.

Una de las mayores virtudes del New Defender es su incuestionable capacidad. Gracias a su nueva arquitectura de carrocería, el todoterreno exhibe una distancia al suelo de 291 mm y una geometría nunca antes vista. De esta manera, sus ángulos de ataque, ventral y salida para la variante 110 es de 38, 28 y 40 grados (altura todoterreno) respectivamente. Su profundidad máxima de vadeo de 900 mm está respaldada por un nuevo programa de Wade en el sistema Terrain Response 2, que garantiza que los conductores puedan vadear aguas profundas con total confianza.

Precisamente, el nuevo Defender estrena la nueva funcionalidad Terrain Response Configurable, que permite a los conductores todoterreno más experimentados ajustar la configuración del vehículo en los distintos modos del Terrain Response 2 para adaptarse perfectamente a las condiciones. Por su parte, los conductores sin experiencia pueden permitir que el sistema detecte la configuración del vehículo más adecuada para el terreno, utilizando la función automática inteligente.

Dos motorizaciones a gasolina estarán disponibles en nuestro país para impulsar el New Defender. La gama está compuesta por un total de tres versiones, partiendo por la denominada “S” que está asociada a un único motor de 2 litros turbo de 4 cilindros en línea, capaz de desarrollar 300 caballos de potencia. Para las versiones “SE” y “First Edition” está reservada la unidad más potente, que cuenta con un motor de 3 litros turbo de seis cilindros en línea, que eroga una potencia de 400 hp. Esta última motorización cuenta con la tecnología de Mild Hybrid Electric Vehicle (Mhev).

Se trata de un sistema que recolecta la energía que normalmente se pierde durante la desaceleración y la vuelve a desplegar para optimizar la eficiencia. Cuenta con un turbocompresor de doble entrada convencional y un súper cargador eléctrico avanzado de 48 voltios, con un motor de arranque integrado en la correa que reemplaza al alternador para ayudar al motor de gasolina. Una batería de iones litio de 48 voltios se encarga de almacenar la energía capturada cuando el vehículo desacelera. La combinación de este sistema junto al motor a gasolina, permiten generar un total de 400 caballos y 550 Nm de par, permitiendo que el modelo vaya de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos.

Land Rover ha anunciado que el New Defender cuenta con un total de 170 accesorios individuales, conformando la gama de productos asociados más grande en su historia. La gama completa de accesorios oficiales está disponible individualmente, pero cuatro paquetes de accesorios ayudan a los clientes a adaptar el New Defender a su estilo de vida y necesidades. Entre los packs disponibles se encuentran los Packs Urban, Adventure, Country y Explorer, cada uno de los cuales está optimizado para distintos tipos de aventuras. Sus valores parten en los 3.800 dólares para el Urban Pack, mientras que la alternativa denominada Explorer Pack, tiene un precio de 8.800 dólares, transformándose en el valor más alto de estos paquetes de accesorios.

De esta manera, el New Defender aterriza en Chile de la mano de un diseño vanguardista, más tecnología y la mayor capacidad de todo el line up de Land Rover. Con una expectativa de venta anual en torno a las 80 unidades, la leyenda todoterreno se estrena con precios que parten en los 87.900 dólares para la versión “S”, un valor de 107.900 dólares para la alternativa “SE”, mientras que la edición limitada, denominada “First Edition”, tendrá un valor de 114.900 dólares. La leyenda renace también en Chile y la marca espera que aquellos fanáticos más puristas de la aventura puedan comprobar que el New Defender 2020 cuenta con la fortaleza y el ímpetu histórico del modelo, mezclado con un nuevo concepto de diseño y funcionalidades que lo hacen ser el mejor 4×4 para el siglo XXI.