Renault eWays proyecta el presente y el futuro de la movilidad eléctrica para la marca francesa

La movilidad eléctrica será el foco de atención del Renault eWays, evento virtual que la marca francesa llevará a cabo hasta el 26 de octubre. Esta propuesta se realiza en el año en el que Renault presentó su familia de híbridos E-Tech, crucial para su futuro en el mundo eléctrico, y puso en marcha el proyecto INCIT EV, especializado en la carga de energía en movimiento.

En el Renault eWays, evento sin precedentes dedicado al presente y futuro eléctrico, el Grupo francés se compromete con la neutralidad del carbono para 2050 en Europa y presenta dos nuevos vehículos eléctricos:

Renault Mégane eVision, un hatchback compacto y dinámico para una nueva generación de vehículos eléctricos.

Dacia Spring Electric, la nueva revolución Dacia con el auto eléctrico más accesible de Europa.

Hace diez años, Renault lanzó el primer Zoe y, actualmente, existen ocho modelos diferentes. Además de la gama eléctrica, el Grupo ofrece una línea completa de versiones híbridas e híbridas enchufables con Clio, Captur, New Mégane y New Mégane Estate, con su tecnología E-Tech Hybrid y Plug-in Hybrid, que ahora equipa el New Renault Arkana.

La empresa da un paso más allá y se compromete en lograr un “impacto cero” de CO2 para 2.050 en Europa. Para 2030, su objetivo es reducir sus emisiones de CO2 en un 50 por ciento en comparación con 2010. Además, para 2022, todos los nuevos modelos comercializados tendrán una versión eléctrica.

Hoy, Renault está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la marca con el Mégane eVision, un innovador show-car que no sólo es visionario, sino también aspiracional. Prevé lo último en la línea de vehículos eléctricos, basado en la nueva plataforma modular CMF-EV.

Mégane eVision aprovecha al máximo lo que ofrece la nueva plataforma diseñada por la Alianza. Este hatchback cuenta con una de las baterías más delgadas del mercado y un nuevo tren motriz ultracompacto que ofrece más espacio. Sus características sofisticadas y la firma de iluminación acentúan el aspecto moderno del auto, que rompe los códigos existentes de los vehículos eléctricos cuando se trata de uso, tamaño y diseño, así como la eficiencia energética.

Este vehículo del mañana se convertirá muy pronto en una realidad, con el modelo de producción que se introducirá en 2021.