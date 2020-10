Hyundai Accent: su quinta generación ya está en Chile

Tras su introducción, en 1994, el Hyundai Accent rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la marca surcoreana, transformándose de paso en uno de los modelos de referencia en el segmento de los sedanes medianos, tanto en Chile como en el mundo. Sus antecesores fueron el Pony, lanzado a nivel mundial en 1976, y el Excel, introducido en 1985.

Su probada confiabilidad, economía y seguridad le permitieron construir una sólida reputación a lo largo de los años y ser uno de los autos más vendidos en el mercado automotriz chileno desde 1994 hasta la fecha con mas de 173.000 unidades. Además, estos atributos le permitieron ser el número uno en ventas en 1997, 2009 y 2015.

Con estos antecedentes a cuesta, debuta en Chile la quinta generación del Accent, modelo que llega completamente renovado tanto en el aspecto estético como mecánico.

A simple viste, se pueden notar los grandes cambios de diseño que presenta el nuevo Accent, que ahora luce un aspecto futurista y deportivo, en el que predominan las líneas fluidas.

En su frontal, destaca la nueva rejilla, que adopta un patrón de diseño paramétrico y detalles cromados, para fortalecer su presencia en la ruta, así como la emblemática parrilla en forma de cascada, sello distintivo de Hyundai. A esto se suman nuevos grupos ópticos con luces de día led y un parachoques rediseñado. Cambios que lo hacen ver más joven y atractivo.

Visto de perfil, sobresale la inclinación del pilar A, que permite tener un coeficiente de roce de 0,308, lo que mejora la estabilidad y ayuda a reducir el consumo de combustible, mientras que en su zaga destacan elementos como el nuevo parachoques con detalles que simulan respiradores, los focos de diseño cuadriculado y sus líneas que lo asemejan a su hermano mayor Elantra.

Junto con estos cambios, el Hyundai Accent estrena nuevas dimensiones que le permiten ser más largo, ancho y alto que su antecesor. Es así como ahora alcanza los 4,440 metros de largo (+70 milímetros), 1,729 metros de ancho (+29 mm) y 1,460 metros de alto (+3 mm), con una distancia entre ejes que se estira hasta los 2,6 metros, 30 mm más larga que la de su predecesor.

El habitáculo se vale de esta última cifra para ofrecer un mayor espacio para los hombros, piernas y cabeza tanto de los ocupantes de las plazas delanteras como traseras, a la vez que el maletero ahora tiene una capacidad de carga de 480 litros (91 más que su antecesor).

En términos estéticos, su interior se mantiene fiel al concepto de tensión rítmica del exterior pero siguiendo las reglas del diseño minimalista en el que menos es más. Asimismo, el diseño general está centrado en el conductor priorizando la funcionalidad ante todo, incluyendo una mejor textura para garantizar una experiencia de manejo gratificante.

La quinta generación del Hyundai Accent debuta en Chile con tres versiones -HCi 1.4 MT Plus, HCi 1.4 MT Value y HCi 1.6 AT Value- y dos eficientes motorizaciones gasolineras, que cumplen con la norma Euro VI.

Las dos primeras incorporan un bloque de 1,4 litros, que genera 99 hp y 132 Nm de torque a 4.000 rpm, que va asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

De acuerdo a los datos proporcionados por el 3CV, este propulsor homologa un consumo de 12,9 km/l en ciudad, 20,1 km/l en carretera y 16,7 km/l en ciclo mixto, mientras que sus emisiones de CO2 son de 137 gr/km.

La versión tope de línea, en tanto, equipa un motor de 1,6 litros, con 121 hp y 151 Nm de par a 4.850 rpm, que va acoplado a una transmisión automática, también de seis marchas.

Este bloque homologa un consumo urbano de 10,7 km/l, extraurbano de 18,1 km/l y mixto de 14,5 km/l, con unas emisiones de CO2 de 158 grs/km.

Otro de los puntos en que el nuevo Hyundai Accent recibió importantes mejoras fue en el ítem seguridad, ya que ahora incorpora de serie frenos de disco en las cuatro ruedas con frenos ABS con EBD (distribución electrónica de frenado), sensor de estacionamiento trasero, cámara de retroceso y anclajes Isofix, a lo que la versión HCi 1.4 MT Value añade control de estabilidad (ESC) y asistente de arranque en pendiente (HAC), mientras que la variante tope de línea suma además 6 airbags.

En lo que se refiere a equipamiento de confort, el nuevo Accent incluye en todas sus versiones aire acondicionado, kit eléctrico completo (alzavidrios, espejos exteriores y cierre centralizado), alarma, sistema bluetooth y manos libres, cluster de supervisión TFT de 3,5 pulgadas, en las dos primeras versiones, asientos abatibles 60/40, salida de aire para plazas traseras y sistema de audio con pantalla táctil de 9” con Apple CarPlay & AndroidAuto, entrada auxiliar y puerto USB.

Las versiones HCi 1.4 MT Value suman a esto apoyabrazo, espejos exteriores abatibles eléctricamente, neblineros delanteros, parrilla cromada, llantas de aleación aro 15, espejos exteriores abatibles eléctricamente y con señalizadores, además de pomo y volante forrados en cuero. Las variantes HCi 1.6 AT Value, en tanto, agregan además un panel 100% digital, control crucero, llantas de aleación aro 16, luces delanteras de proyección halógenas y de día LED, botón de encendido con Smart Entry y espejos exteriores calefaccionados.

“Estamos seguros de que el nuevo Hyundai Accent seguirá por la senda del éxito de las siete generaciones anteriores y que nos permitirá continuar con una fuerte presencia en el segmento de los sedanes con un diseño de vanguardia, gran espacio interior y equipamiento de última generación. Es un modelo de gran éxito en nuestro país y preferido por las familias chilenas por su espacio, seguridad y economía”, señala Máximo Morel, gerente División Automotriz Grupo Gildemeister.

Hyundai Accent llega a Chile con una lista de precios que va desde los 9.790.000 pesos hasta los 12.790.000 pesos, y unas expectativas de venta que alcanzan las 3.600 unidades anuales. Su garantía, en tanto, sigue siendo de 5 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.