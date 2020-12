Mazda es la marca de autos más confiable en Estados Unidos

Mazda venció a los tradicionales favoritos Lexus y Toyota convirtiéndose hoy en la marca más confiable del exigente mercado estadounidense, según la encuesta anual de la prestigiosa organización Consumer Reports.

La marca japonesa obtuvo los máximos honores por primera vez en el estudio gracias a la confiabilidad demostrada por sus modelos MX-5, All New CX-30, New CX-3 y New CX-5, entre otros.

Este año la entidad evaluó a 26 fabricantes y Mazda recibió 83 puntos de promedio en una escala de 0 a 100, los que fueron entregados por los más de 300 mil miembros de la organización Consumer Reports.

Estos resultados permiten dar una visión a futuros compradores sobre los posibles problemas que pueden presentar los diferentes modelos comercializados en el país norteamericano.

Para calcular las calificaciones, Consumer Reports promedia los puntajes de las opiniones que ha recibido de un determinado modelo en los últimos tres años, siempre que la versión testeada permanezca sin cambios en ese período y que tampoco se modifique sustancialmente para el año siguiente.

Estos resultados refuerzan la tradicional hegemonía demostrada por Mazda en cuanto a calidad, confiabilidad y satisfacción al cliente, al ocupar sistemáticamente los primeros puestos en los más prestigiosos informes internacionales, como los realizados por organismos como ADAC, TÜV Alemania o JD Power.

Fundada en 1936, Consumer Reports es el organismo independiente de análisis de productos más importante del mundo. Tiene más de 50 laboratorios, centros de pruebas de vehículos y un centro de análisis e investigación.