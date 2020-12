El equipo Honda HRC quiere revalidar el título del Dakar

Presentado como uno de los pilotos más destacados del mundo en la disciplina de rally cross country, el chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) fue uno de los participantes del lanzamiento virtual que efectuó este jueves el equipo japonés que ganó la versión 2020 del Rally Dakar en Arabia Saudita a comienzo de año.

El ganador del presente año fue el estadounidense Ricky Brabec, compañero y amigo del piloto nacional, quien también estuvo en la presentación global junto al argentino Kevin Benavides y el español Joan Barreda. Los cuatro terminaron la pasada edición del Dakar y Brabec hizo historia no sólo por conseguir la victoria sino también por ser el primer piloto norteamericano en ganar el prestigioso rally.

Por este motivo, la Honda CRF450 Rally de Ricky Brabec lucirá el número 1 en su carenado y estará acompañado de otros tres grandes pilotos. El chileno José Ignacio Cornejo (#4), cuarto el año pasado, quien es un valor seguro que demostró adaptarse al territorio de Arabia Saudita. El argentino Kevin Benavides (#47), subcampeón en 2018, es otro piloto que siempre aspira a la victoria que llega en plena forma tras ganar el Andalucía Rally. Y Joan Barreda (#88), quien es una leyenda en el Dakar con once participaciones y el piloto en actividad con mayor número de triunfos de etapa: 24.

En la presentación, el iquiqueño de 26 años se refirió a cómo llega a su sexta participación en el Dakar y la tercera como piloto oficial de Honda.

“En esta inusual temporada tuve etapas de entrenamiento y trabajo en Iquique, Estados Unidos, el Andalucía Rally (España) y en Portugal. Me tuve que adaptar como todos al Covid-19, pero con fortuna, pues he estado muy bien. Ahora a enfrentar la versión 43° con una buena actitud porque cada año me estoy acercando más al podio”, indicó desde su natal Iquique, tras ser cuarto en 2020.

Sobre las nuevas normas en la división motos, con cambios en el reglamento como la disminución en la cantidad de cambios de neumáticos, el chileno fue enfático en decir que: “Será complejo porque la medida fue impuesta para cuidar las gomas y así disminuir la velocidad para seguridad de los pilotos. Sin embargo, si uno va por el primer lugar, igual se va rápido, por lo tanto no aporta en nada a la seguridad nuestra”, enfatizó José Ignacio Cornejo.

El punto al que se refiere el número 4 del Dakar es que en la arena los neumáticos se gastan menos, pero en los sectores de piedras y rocas, el desgaste es mayor. También depende del estilo de manejo de los pilotos, aunque los aspirantes al podio nunca bajan la velocidad, lo que podría incidir en el resultado final que podría entregar muchas sorpresas.

El Dakar 2021 constará de un recorrido que contempla un Prólogo (2 de enero), 12 etapas entre el 3 y 15 de enero, y el día de descanso el 9 de enero, con 8 mil kilómetros de trazado, de los cuales 5 mil serán de especiales.

El piloto nacional tiene contemplado viajar a Medio Oriente después de Navidad, ya que en Arabia Saudita deberá realizarse el examen PCR y permanecer 48 horas aislado. Posteriormente, entrará como todos los participantes y organización a una burbuja sanitaria hasta terminar la carrera.