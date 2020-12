Land Rover Defender es premiado por partida doble por Top Gear

El nuevo Land Rover Defender ha sido reconocido con dos destacados premios a nivel mundial, sumando más títulos en su historia. Se trata de los galardones “Auto del Año” y “Fuerza Imparable “, otorgados por TopGear.com, que posicionan al nuevo Defender como uno de los SUVs más resistentes de la industria automotriz, sin dejar de lado su capacidad, comodidad y practicidad.

Los jueces del prestigioso premio elogiaron al nuevo Defender por ser uno de los vehículos más resistentes en la actualidad y un brillante sucesor del emblemático Land Rover original, al transformarse en un auto del siglo XXI que se desempeña de excelente manera en cualquier superficie.

Jack Rix, editor de la revista Top Gear, dijo: “El Auto del Año es un galardón que solo obtiene el mejor de los mejores. Reconocemos que reemplazar un ícono es una tarea poco envidiable, y Land Rover se tomó su tiempo para hacerlo bien.

Hemos conducido al Defender a través del desierto de Namibia, y en entornos rigurosos, como la M25, en las versiones 110 y 90, con las distintas variantes de motores bajo el capó y funciona de manera brillante en todas partes. Existe el argumento de que debido a que cuesta un poco más, la comunidad agrícola y rural no lo usará adecuadamente, pero eso no significa que no lo puedan utilizar… es el todoterreno más resistente y capaz que hemos jamás probado, pero uno que a su vez es un automóvil familiar refinado y bien equipado para la ciudad. Felicitaciones a todos en Land Rover".

Por su parte, Nick Rogers, director ejecutivo de Ingeniería de Producto de Jaguar Land Rover, aseguró: "Es un honor absoluto para nosotros recibir el premio “Auto del Año” de Top Gear por nuestro nuevo Defender. Desde el comienzo de la creación de este vehículo, con la hoja de papel en blanco, estábamos obsesionados por respetar su legado y mantener su verdadera autenticidad, así como por asegurarnos de que sea completamente adecuado para el mundo en constante evolución. Hemos trabajado incansablemente para ofrecer un vehículo que tenga una increíble capacidad todoterreno, así como en carretera. Además, nos hemos asegurado de que el nuevo Defender esté completamente conectado, con nuestra nueva Arquitectura de Vehículo Eléctrico (EVA2), el sistema de información y entretenimiento Pivi Pro y las actualizaciones de Software Over the Air (SOTA) para mejorar continuamente el sistema operativo del Defender. Estamos especialmente orgullosos de este reconocimiento de Top Gear, que es un testimonio de la dedicación de nuestra familia JLR que ha creado un vehículo que creemos que es verdaderamente digno del nombre Defender".

El nuevo Defender se luce en las pruebas

Para celebrar el logro, Land Rover se asoció con la revista Top Gear para demostrar que el nuevo Defender es digno del título “Fuerza imparable”. La prueba de resistencia máxima fue diseñada para demostrar la dureza estructural de la plataforma de aluminio D7x del Defender suspendiendo tres 110 (sin modificar) de una grúa únicamente a través de sus enganches de remolque.

La prueba, que tuvo lugar en el campo de pruebas de Gaydon en Warwickshire, sometió al primer Defender 110 a más de ocho toneladas a través de la columna con cada Defender equipado con el Adventure Pack y equipo opcional adicional.

Tom Ford de Top Gear, dijo: "Queríamos demostrar que el nuevo Defender de Land Rover realmente está a la altura de las expectativas y tuvimos que probarlo al estilo típico de Top Gear. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con una grúa de 150 toneladas, tres Defenders y una soga?"

Con más de 30 reconocimientos mundiales hasta la fecha para el nuevo Defender, los premios Top Gear se encuentran dentro de una serie de prestigiosos galardones que el reconocido modelo de Land Rover se ha llevado a casa en 2020. Entre ellos destacan: SUV del año 2021 de Motortrend, Mejor SUV 2020 de Autocar y Mejor todoterreno.

El nuevo Defender ha pasado por más de 62.000 pruebas de ingeniería, mientras que el chasis y la arquitectura de la carrocería se han diseñado para resistir el procedimiento de prueba de eventos extremos de Land Rover: impactos repetidos y sostenidos, más allá del estándar normal para SUVs y automóviles de pasajeros. Con el último New Defender, la familia Land Rover Defender a nivel mundial ahora incluye el Defender 90 y el Defender 110, ambos con la opción de un tren motriz híbrido enchufable avanzado, así como las variantes comerciales 90 y 110 Hard Top.