Lynk & Co presenta la versión de producción Body-in-White del Zero Concept

La primera producción Body-in-White (BIW) del primer coupé eléctrico premium Zero Concept de Lynk & Co salió de la línea de ensamblaje en las instalaciones de la bahía de Hangzhou, marcando los primeros pasos para la producción en masa del vehículo.

Body-in-White se refiere a la estructura de la carrocería y otras partes de la cubierta, incluido el techo, los guardabarros, el capó, el maletero y las puertas, pero no incluye los accesorios ni las partes decorativas. Estas partes del vehículo son absolutamente fundamentales, ya que afectan en gran medida la experiencia de conducción general y son responsables de la seguridad de los ocupantes.

El BIW de la versión de producción en masa del conceptual Zero utiliza una gran cantidad de nuevos materiales e innovaciones de producción, que brindan mayor resistencia y calidades de peso mejoradas.

Un ejemplo de esto es la estructura de placa de acero en forma de panal en el chasis, que no solo reduce el peso total del vehículo, sino que también sirve para proteger la batería en caso de colisión. Para aumentar aún más la seguridad de los pasajeros, la combinación de un cuerpo de acero y aluminio evita que la cabina se deforme.

La versión de producción del Zero Concept reduce el peso mediante el uso de tecnologías de materiales ligeros, una estructura de carrocería innovadora y nuevas técnicas de fabricación. Un ejemplo de esto es el uso del proceso de remachado autoperforante, comúnmente utilizado en la industria de la aviación para una reducción máxima de peso.

Al igual que los otros automóviles de la gama Lynk & Co, la versión de producción en masa de este prototipo se desarrolló teniendo en cuenta la seguridad, hasta el más mínimo detalle. La versión de producción de este prototipo implementa completamente el "Concepto de seguridad global" de la marca. Los modelos de Lynk & Co, desarrollados en la Arquitectura Eléctrica Sostenible (SEA), ofrecerán estándares de seguridad globales heredados de Volvo y carrocerías de vehículos producidas para cumplir con todas las regulaciones de seguridad globales que brindan protección integral de clase mundial para conductores, pasajeros y peatones.

Posicionado como un coupé eléctrico premium, el Zero Concept tiene tanto una abundancia de tecnología como un rendimiento excepcional. El vehículo lleva la conducción autónoma al siguiente nivel y puede admitir actualizaciones completas de firmware por aire (Fota), al tiempo que ofrece una capacidad de batería de largo alcance (más de 700 kilómetros) y un tiempo de aceleración de 0-100 km/h en menos de 4 segundos. Además de su experiencia de usuario premium altamente personalizable, este conceptual incorpora una serie de tecnologías líderes, como el ajuste de la suspensión neumática totalmente automatizado y las puertas eléctricas "sin marco". El SEA ha permitido una relación de peso corporal perfecta de 50:50, una longitud de la carrocería de 4,95 metros y una distancia entre ejes ultralarga de 2,999 metros.

El lanzamiento del prototipo del coupé eléctrico premium Zero Concept marcará el comienzo del viaje de Lynk & Co hacia una era de vehículos eléctricos puros e inteligentes. La producción en masa del vehículo de producción de Lynk & Co comenzará oficialmente en 2021.