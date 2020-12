BMW Motorrad regresa al segmento cruiser con la nueva R18

Bajo el concepto “Soul is all that matters”, BMW Motorrad presentó la nueva R18, modelo que se suma al portafolio local para reincorporar a la marca al segmento cruiser y que busca cautivar con un diseño atemporal y un poderoso rendimiento.

La nueva R18, nace como una motocicleta cargada de personalidad al unir icónicos elementos de diseño de BMW Motorrad -como la doble línea blanca de la R18 First Edition- con el motor bóxer más grande y potente desarrollado por la marca. Se trata del “Big Bóxer” que posee 1.802 cc, 90 hp y 158 Nm de torque a 3.000 rpm, además de 290 kilómetros de autonomía.

En cuanto a diseño, este modelo se inspira en la R5, una motocicleta desarrollada el año 1936, lo que refleja el estilo purista que buscaban plasmar en ella y el retorno a los orígenes. Posee una línea alargada y baja, con un bastidor de acero con lijado doble que rodea su escultural motor, destacando con más fuerza su potencia y carácter sin perder la ergonomía en la conducción.

En materia de equipamiento, la nueva R18 cuenta con una caja de cambios de seis velocidades con corte helicoidal y ofrece de serie tres modos de conducción: “rain”, “roll” y “rock”, algo inusual en este segmento, pero que permite al conductor escoger y adaptar sus preferencias de manejo. Por otro lado, este modelo permite que el usuario customice su motocicleta de acuerdo a su estilo propio, ya que cuenta con variados accesorios para personalizar la motocicleta y hacerla única. Muchos de ellos han sido creados en colaboración con Roland Sands Design, Mustang Seats, Vance & Hines, entre otros.

Con el lanzamiento de este modelo, BMW Motorrad regresa al segmento cruiser en Chile y el mundo, y marca un hito en su historia al sumar una motocicleta que respeta fielmente su historia y desarrollo técnico desde que comenzara la producción de este tipo de vehículos en 1923.

“Con la incorporación de la R18, BMW Motorrad vuelve a la esencia de su producción de motocicletas y honra la historia y espíritu de la marca, pero adicionando toda la tecnología, seguridad y confort a las que BMW Motorrad nos tiene acostumbrados. Este modelo nos permitirá volver al segmento cruiser, el más grande del mundo en motores sobre 1.000 cc y donde habíamos dejado de tener presencia, pero que, sin embargo, conocemos muy bien ya que contamos con casi 100 años de historia y la gran mayoría de ellos desarrollando este tipo de motos. No nos cabe la menor duda de que hoy volveremos a reescribir la historia”, comentó Benjamín Grohnert, gerente de BMW Motorrad.

A nivel internacional, los alemanes prepararon un lanzamiento con nueve diferentes vídeos, los cuales fueron liberados en su canal de Youtube y redes sociales, marcando un cambio importante en su estilo de presentación de productos.