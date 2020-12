"Nico" Pino prepara su temporada 2021 para seguir corriendo en Europa

La pandemia mundial por el Covid-19 atentó seriamente contra los planes y proyectos de cientos de deportistas en todo el mundo, eso incluye al joven piloto chileno de 16 años, Nicolás Pino, quien precisamente por este motivo es que no pudo completar su participación en la temporada 2020 de la F4 británica.

No obstante, desde el mes pasado Pino se encuentra realizando entrenamientos y test oficiales en Europa para darle cuerpo a la que será su temporada 2021 en categorías y equipos de elite internacional.

Desde mediados de julio de este año que el piloto nacional y su equipo han estado en constantes reuniones para sellar el apoyo financiero que significa su ambicioso plan para correr el próximo año en el Viejo Continente. Las tratativas las ha liderado el propio deportista y todo indica que en las próximas semanas se podrá confirmar su retorno a las pistas con una temporada de alto nivel competitivo.

El plan de competencias proyectado para el año que viene mantiene a Pino corriendo en lo más alto del motorsport mundial. Una de las categorías en las que espera debutar es en la Eurofórmula Open, considerada la categoría de mayor y mejor proyección en competencias de F3 en el mundo y que para la temporada 2021 presenta sus nuevos autos Dallara 320, monoplaza de última generación y que según los expertos es uno de los autos con las mejores prestaciones en los circuitos internacionales.

Pino ya ha realizado jornadas de test en Eurofórmula Open, primero en el circuito de Estoril y Portimao en Portugal y esta semana se encuentra en los últimos test de invierno en el Circuito de Cataluña (Barcelona), instancia que congregó a los más importantes equipos y pilotos del mundo.

El chileno ha testeado con tres equipos distintos, todos entre los mejores de la categoría, como lo es la escudería británica Carlín, equipo que ha sido plataforma de grandes pilotos de la F1, como Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Robert Kubica, Lando Norris, Takuma Sato, entre otros.

También giró en los monoplazas del equipo alemán Motorpark y el equipo español Drivex, escudería referente en el motorsport internacional con máxima presencia en la Eurofórmula y la F4 española.

Teniendo como base la Eurofórmula, el plan Nico Pino 2021, incluye además correr dos fechas de la Fórmula Renault Europa (que desde el Próximo Año se denominará Fórmula Alpine), reconocida por haber descubierto, entre otros, a Alain Prost, Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton, y también participará en cinco rondas de la Fórmula 3 asiática. Las tres categorías entregan puntos FIA para obtener la Superlicencia que permite a los pilotos subirse y competir en las máximas categorías.

De concretarse el plan 2021, Nico entraría a la pista a contar de finales de enero debutando en la F3 asiática en el “Yas Marina Circuit” en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que su estreno en la Eurofórmula está programado para el 25 de abril en Portimao, Portugal.

“Me quedé en Europa porque no soy de las personas que ante las dificultades dejan de perseguir sus objetivos. Es innegable que los últimos meses han sido muy duros y pese a los muchos intentos, no pudimos finalizar la temporada en la Fórmula 4 británica. Ahora, mirando para atrás, lo pasé mal, dormí poco y nada, no paré de trabajar y tuve que aprender cosas nuevas que pensé que eran más difíciles. Durante bastante tiempo estuvimos en muchas reuniones para poder conseguir el financiamiento. Yo estuve ciento por ciento participando de ellas, contactando a los interesados y luego en las reuniones. Lo importante ahora es que estamos dando un paso adelante. Hay conversaciones muy avanzadas y solo esperamos que se cierre para que el plan 2021 se ejecute”, sostuvo Nico Pino desde España, donde realizó un test la semana pasada.

Respecto de la siguiente temporada, Pino sostiene que “es muy contundente y potente en cuanto a todo lo que puedo aprender y competir. He estado entrenando con varios equipos para ver cual es el que me acomoda mejor. Han sido muy buenas experiencias. La idea es estar en Eurofórmula Open, en algunas fechas de la Fórmula Renault que pasará a llamarse Alpine y la F3 asiática en circuitos oficiales de Abu Dhabi y Dubai. Son todos campeonatos que entregan puntos para conseguir la Superlicencia y en los cuales podré crecer mucho como piloto”.

Sobre el auto Eurofórmula, Pino cuenta que “es un auto reciente, nuevo. Lo que han dicho todos los pilotos es que su manejo es muy similar al de un Fórmula 1, en términos de aerodinámica, neumáticos y cómo se administra en general. Creo que es una muy buena opción de desarrollo”.