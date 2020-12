Hyundai estrena en Chile la segunda generación del Creta

La esperada renovación del exitoso Hyundai Creta ya está en Chile, un SUV compacto que desde su introducción en nuestro país ha comercializado más de 11.000 unidades.

Se trata de la segunda generación del Creta, el que estrena un diseño completamente renovado y una personalidad atrevida, inspirado en el concepto de “Sensuous Sportiness”. Adicionalmente cuenta con una nueva motorización turbo (próximamente) y mayor equipamiento.

Diseñado para cautivar al público joven que busca versatilidad interior, seguridad y conectividad en un SUV compacto, el New Creta busca reescribir la historia de su segmento.

Desde todos los ángulos New Creta irradia deportividad, destacando elementos como su parrilla frontal en forma de cascada -clave en la identidad de la marca- el parachoques de dos secciones que incluye una placa protectora inferior color plata, las luces de posicionamiento LED y los focos de proyección similares a los vistos en la nueva línea SUV de Hyundai.

De perfil sobresalen sus llantas de aleación aro 16” ó 17”, según la versión, el atrevido diseño de los tapabarros, las molduras laterales que realzan su aspecto, las manillas cromadas que aportan elegancia al conjunto y la inclinación de sus pilares A y B. El primero le permite tener un coeficiente de roce mejorado de 0,347, mientras que el segundo optimiza el espacio disponible para los ocupantes de las plazas traseras.

En la zaga, en tanto, destaca su aspecto sólido con líneas curvas, así como ciertos elementos como la moldura trasera, las luces posteriores LED y la tercera luz de freno situada en la parte superior, entregándole un diseño mas robusto.

En cuanto a dimensiones, el New Creta alcanza ahora los 4.300 mm de largo (+30 mm), 1.790 mm de ancho (+10 mm) y 1.635 mm de alto (- 30 mm), con una distancia entre ejes de 2.610 mm (+ 20 mm).

Diseño interior deportivo

Fiel a la identidad de diseño de Hyundai, el interior del New Creta proyecta deportividad en todos los sentidos gracias a la adopción de líneas limpias, modernas y fluidas.

Asimismo, y dadas sus mayores dimensiones, el New Creta ofrece más espacio para las piernas, cabeza y hombros de sus cinco ocupantes, mientras que el maletero tiene una capacidad de carga de 416 litros.

Para optimizar la comodidad de sus ocupantes, los asientos también han sido mejorados utilizando una espuma con densidad múltiple para proporcionar diversos grados de firmeza y suavidad.

El volante forrado en cuero, en tanto, adopta un nuevo diseño mas deportivo que aloja los comandos del sistema de audio, control crucero y Bluetooth.

Nuevo motor turbo (próximamente)

Bajo el capó, la principal novedad es la incorporación del nuevo motor 1.4 turbo con 138 caballos de fuerza y 242 Nm de torque entre las 1.500 y 3.200 rpm disponible en la versión AT Premium. Este motor va asociado exclusivamente a una caja automática doble embrague de siete marchas DCT.

Las otras tres versiones disponibles en Chile equipan el eficiente motor 1.5 MPI con 113 hp y 144 Nm de torque a 4.500 rpm que, según la versión, va acoplado a una caja manual de seis velocidades o una automática CVT.

Independientemente de la configuración, todas las versiones, cuentan con tracción en el eje delantero.

Seguridad y tecnología

En materia de seguridad, el New Creta incorpora de serie frenos ABS, airbags frontales, cámara y sensor de retroceso, monitor de presión de neumáticos (TPMS), anclajes Isofix, además de un chasis reforzado y fortalecido utilizando 65% de acero avanzado de alta resistencia. Las versiones Value añaden airbags laterales y de cortina, asistente de arranque en pendiente y control de estabilidad.

El equipamiento de conveniencia, en tanto, incluye de serie aire acondicionado, kit eléctrico completo (alzavidrios, cierre centralizado y espejos laterales), Bluetooth con reconocimiento de voz, control de audio al volante, cobertor de maletero, sistema de audio con pantalla táctil de 8” con Apple CarPlay & AndroidAuto, luces de posición y traseras LED, retrovisores con señalizadores y sensor de luces.

A partir de la versión MT Value, se suma botón de encendido con llave inteligente, neblineros delanteros, parrilla cromada, retrovisores abatibles electrónicamente, volante y palanca de cambios forrados en cuero, y volante regulable en altura y profundidad.

La versión AT Value añade además control crucero y Paddle Shift, mientras que la variante AT Premium agrega barras de techo y lateral “Black Glossy”, cargador inalámbrico de celular, cluster digital de 7”, luces delanteras LED, modos de manejo y techo panorámico.

El New Creta llegó a Chile con una paleta de nueve colores: blanco, plata, gris grafito, rojo, azul, naranjo, negro, blanco con techo negro y naranjo con techo negro (las últimas dos disponibles exclusivamente en la versión turbo). Su lista de precios va desde los $12.490.000 hasta los $18.990.000, mientras que las expectativas de venta alcanzan las 2.600 unidades anuales y su garantía es de 5 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

“El nuevo Hyundai Creta llega a revolucionar y potenciar nuestra presencia en el segmento de SUV medianos. Con un diseño moderno y deportivo, su alta conectividad y seguridad, estamos seguros que continuaremos siendo la preferencia de las familias jóvenes que tienen un estilo de vida activo y que les gusta la tecnología”, aseguró Máximo Morel, gerente División Automotriz Grupo Gildemeister.