MG consigue su mejor posición histórica en noviembre

MG Motor continúa posicionándose en el ranking nacional, esta vez alcanzando el puesto número 8 en el acumulado de ventas hasta noviembre, posición histórica para la marca, la que se ha mantenido durante todo el 2020 dentro de las 10 favoritas de los consumidores.

Dentro de sus modelos más vendidos se encuentra el MG ZS, el que continúa en el puesto número 1 como el SUV más vendido del país, con 4.811 unidades hasta el mes de noviembre; y en cuanto a los vehículos de pasajero el MG3, se posiciona en el puesto número 7, con 2.685 unidades comercializadas.

Además, sus modelos HS -estrenado este año- MG6, RX5, All New MG5, y su 100% eléctrico ZS EV no se quedan atrás, logrando también un año récord en ventas en los últimos meses, contribuyendo de manera significativa al éxito que ha tenido la marca este año.

“Estamos casi cerrando el año y con las ventas acumuladas a noviembre, superamos el record de ventas anual que logramos el 2019. Si bien ha sido un año complicado por la situación en la que vivimos, como marca hemos alcanzado todas las metas propuestas a principio del 2020, los que nos tiene tremendamente orgullosos y con más ganas que nunca de continuar entregando a nuestros clientes excelentes productos, en los que puedan seguir confiando”, señala Enzo Altamirano, gerente comercial de MG Motor Chile.

En cuanto al stock de modelos para el mes de diciembre, se recomienda reservar las unidades con anticipación en el cocesionario más cercano o cotizar en mgmotor.cl, donde se encuentran con la campaña navideña Me Gusta la Mejor Marca del Año, comprando en diciembre y comenzando a pagar a partir de abril del 2021.