Jetour llega a Chile de la mano de Tattersall Automotriz

Tattersall Automotriz, una empresa perteneciente al Grupo Tattersall, continúa creciendo y consolidándose en Chile, y por lo mismo ha decidido introducir una nueva marca de vehículos de pasajeros para nuestro país: Jetour, que llega a sumarse al line up actual del grupo automotor, que está compuesto por KYC, Faw Autos, Lifan Autos, Lifan Motos y ZX Auto.

Vale destacar que Jetour es un fabricante de vehículos de origen chino que fue fundada en enero de 2018, siendo una de las cuatro marcas de Chery Holding Group, la que justamente fue creada para intentar conquistar a un público joven que busca un vehículo de corte premium, pero sin que su precio sea demasiado elevado, ni que por ello se trance en el diseño, equipamiento, tecnología y la calidad de sus componentes. Chery Holding Group nace en 1997 y en más de 20 años ha producido más de 8,5 millones de unidades entre sus marcas y sus asociaciones, exportando más de 1,6 millones de unidades, siendo la empresa líder en esta materia en los últimos 17 años.

En Chile, Jetour inició su comercialización de la mano de uno de los caballitos de batalla de la marca, el X70, un SUV mediano de tres corridas de asientos, que ha mostrado muy buenos resultados en diversos países de América Latina, y que ha destacado rápidamente en los distintos mercados por su diseño de líneas jóvenes y atrevidas, con carácter deportivo, un excelente andar, equipamiento de avanzada, y una inmejorable relación precio-calidad. Se ofrece en tres versiones, las cuáles varían entre sí por su equipamiento y por la transmisión.

“En Tattersall Automotriz siempre se están mirando nuevas marcas, y una de ellas era Jetour, la que finalmente tomamos su representación para Chile en base al diseño de sus modelos, materialidad, calidad de sus productos, proyección a futuro y el respaldo que brinda Chery Holding Group. Con ella, buscamos democratizar el confort, el lujo y ponerlo al alcance de todos a precios accesibles, a eso apuntamos, y por lo mismo aspiramos a que con algunas novedades, en 2021 Jetour represente un 15% del total de las ventas de Tattersall Automotriz en Chile”, señaló Matías Orrego Castro, gerente general Tattersall Automotriz.

Democratizando el confort y un buen equipamiento

En el nuevo Jetour X70, nada ha sido al azar, y por lo mismo, el modelo se fabrica en la nueva plataforma modular T1X de Chery Holding Group, que Jetour denomina iPEL (Intelligent Platform e-Network Light). Por su construcción, tiene extraordinarias ventajas en rigidez torsional y peso, pues la estructura puede aguantar más de 20.000 Nm de torsión, siendo fabricada con los mejores aceros de Bentler, proveedor de calidad internacional y que abastece a importantes marcas del segmento de lujo. El desarrollo mismo del modelo, incluyó 1,8 millones de kilómetros de pruebas de durabilidad y 770 mil kilómetros de pruebas de confiabilidad, verificando en exclusiva 986 componentes de 147 proveedores externos distintos, para así asegurar los más altos estándares de calidad y seguridad.

Para iniciar sus operaciones en Chile, Tattersall ha dispuesto una oferta inicial de Jetour con su modelo X70 en tres distintas versiones (GL MT, GLS MT Y GLX AT), las cuales se diferencian entre sí de acuerdo a la transmisión y a algunos elementos de equipamiento.

El aspecto general del Jetour X70 es muy a la moda y deportivo, siendo un SUV mediano de cinco puertas con tres corridas de asientos, que destaca por su diseño diferente. Para todas sus versiones, está equipado con llantas de aleación de aluminio de medidas 255 / 45 aro 20, barras en el techo con antena tipo de aleta de tiburón, dirección electrónica regulable, sistema inteligente de apertura de llaves (Keyless), neblineros traseros y delanteros, mando a distancia de apertura de puertas, volante multifuncional ajustable en altura, asientos traseros abatibles, anclaje ISOFIX para sillas de niños, cierre centralizado, alzavidrios traseros y delanteros eléctricos con sistema One Touch Down, aire acondicionado, puertas traseras con seguro para niños, y radio con una pantalla touch multimedia de 10 pulgadas con MP5, Bluetooth, conexión AUX y USB, además de un cómodo y práctico equipamiento de estacionamiento monitoreado por cámara de retroceso. Dentro de los opcionales con los que se puede contar según la versión, destacan el control de velocidad crucero, espejos retrovisores abatibles electrónicamente, el modo de conducción diferenciado con tres distintas opciones (Winter, Normal y Sport), calefactor de asientos delanteros, sunroof eléctrico con techo panorámico y tapiz y volante de ecocuero.

En relación a sus dimensiones, mide 4.720 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 1.695 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.720 mm, que le brindan un cómodo y más que espacioso habitáculo para los ocupantes. En el términos de almacenamiento, el maletero ofrece una capacidad de carga de hasta 1.620 litros con la segunda y tercera corrida de asientos abatidos, o bien de 895 litros, sólo con la tercera corrida de asientos abatida.

El Jetour X70 está equipado con un motor gasolinero de cuatro cilindros turbo de 1.5 litro, que entrega una potencia máxima de 147 HP a las 5.500 rpm, y un torque máximo de 210 Nm entre las 1.750 y 4.000 rpm, cumpliendo con la normativa de emisiones Euro V. Posee dos opciones de transmisión, una caja automática de ocho marchas, y otra manual de cinco velocidades.

En lo que a seguridad se refiere, en todas sus versiones incluye doble airbag frontal, alarma con sistema de localización a distancia, sistema antirrobo con llave codificada, cinturones de seguridad traseros de tres puntas, alarma del uso de cinturón de seguridad, inmovilizador de motor y sistema de frenos con anti bloqueo y distribución electrónica del frenado (EBD + ABS), control de estabilidad (ESP), asistente para arranque en pendientes (HHC), control de tracción (TCS), Asistencia en Pendientes (Up And Down), y monitor de presión de los neumáticos, dentro de los elementos más relevantes. En relación a los opcionales más destacables a los que se puede optar en las versiones más equipadas, figuran los airbags laterales delanteros, una cámara de registro de conducción, el sistema de vigilancia de puntos ciegos, una cámara de 360 grados, cierre de ventanas a distancia, sensor de estacionamiento trasero y delantero, y el sistema de advertencia de salida de carril (LDWS).

En relación a los precios de lanzamiento (se suma un bono de Tattersall y otro de financiamiento de Tanner) corresponden a los $10.990.000 para la opción GL MT, $11.990.000 para la variante GLS MT, para finalmente llegar a los $12.990.000 que cuesta la versión tope de línea denominada GLX AT.

La nueva marca Jetour con su modelo X70 ya está disponible en la extensa red a lo largo de todo Chile de Tattersall Automotriz. La garantía del modelo X70, en tanto, corresponde a cuatro años o 100.000 kilómetros, lo que primero suceda. Finalmente, la gama de colores está compuesta por cuatro opciones: blanco, gris, azul y rojo.