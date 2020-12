Hyundai presenta el facelift del Santa Fe

Hyundai sigue potenciando su presencia en el segmento de los SUVs con la llegada del facelift de la cuarta generación del New Santa Fe.

Desde su introducción en el año 2000, el Hyundai Santa Fe se ha convertido en unos de los SUVs favoritos de las familias chilenas comercializando más de 41 mil unidades hasta la fecha.

Al igual que sus antecesores, el nuevo Santa Fe mantiene como sus principales atributos su versatilidad, amplitud interior, conectividad y equipamiento, a lo que suma un diseño más elegante y deportivo, con líneas audaces y refinadas.

Los principales cambios estéticos se concentran en su frontal, donde destacan la nueva parrilla en forma de cascada con figuras paramétricas que le dan un aspecto tridimensional, el parachoques completamente rediseñado y los focos en dos niveles que ahora estrenan luces diurnas LED en forma de T.

Visto de perfil, las principales novedades están dadas por el pilar A que le permite mejorar su coeficiente aerodinámico (0,33) y las nuevas llantas de aleación que, según la versión, pueden ser aro 17”, 18” ó 19”.

Finalmente, en la zaga los cambios más notables son la incorporación de dos reflectores horizontales, uno que se extiende a lo largo del parachoques posterior y otro que une las luces traseras, y el rediseño de los faros, que ahora adoptan un aspecto mucho más estilizado y deportivo.

De esta manera, el New Hyundai Santa Fe estrena un estilo más elegante y atractivo, a lo que suma mayores dimensiones. En este sentido, el renovado SUV coreano ahora alcanza los 4.785 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 1.730 mm de alto, lo que significa un aumento de 15, 10 y 25 mm respectivamente frente a su antecesor.

Interior renovado

El habitáculo mantiene la amplitud de su antecesor gracias a su distancia entre ejes de 2.765 mm, pero adopta importantes cambios en términos de diseño, destacando el nuevo tablero, el cuadro de instrumentos digital de 12,3”, la renovada pantalla flotante de 8” ó 10,25” y la configuración de la consola central que incorpora la nueva botonera E-Shift by Wire.

El New Santa Fe mantiene sus tres corridas de asientos con capacidad de siete pasajeros adultos, mientras que el maletero ofrece una capacidad de carga de 782 litros con la tercera fila abatida.

Versiones y motorizaciones

Al igual que su antecesor, el nuevo Hyundai Santa Fe llegó a Chile con dos motorizaciones, una bencinera y una diésel que estará disponible durante 2021.

La primera equipa un motor de 2.500 cc con 178 hp y 232 Nm de torque a 4.000 rpm, que va asociado a una caja automática de seis velocidades, mientras que la segunda monta un bloque 2.2l CRDi con 200 hp y 440 Nm de torque entre las 1.750 y 2.750 rpm, que estrena una transmisión automática de doble embrague y ocho velocidades DCT, siendo el primer SUV de la marca en utilizarla.

Dependiendo de la versión, ambos motores pueden ir asociados a un sistema de tracción simple o 4WD H-TRAC, el cual reparte el torque/potencia de manera inteligente entre ambos ejes.

Nueva plataforma Gen 3

El New Santa Fe estrena también la plataforma de última generación Gen 3, que permite albergar trenes motrices con características electrificadas, además de proporcionarle importantes mejoras al exitoso SUV.

En este sentido, destaca el amplio habitáculo cuyo diseño está centrado en el cliente para entregarle mayor comodidad a los pasajeros a través de la optimización del uso del espacio.

Por su parte, el chasis es más fuerte y liviano, y gracias al uso de paneles de acero estampado aumenta su rigidez y disminuye su deformación. Asimismo, con el uso de láminas de acero de tercera generación y la reducción del número total de piezas, se logró mejorar el ahorro de combustible e incrementar su nivel de protección frente a impactos.

La nueva plataforma también permite contar con un centro de gravedad más bajo mejorando su estabilidad.

Seguridad de vanguardia

Por primera vez en Chile un vehículo de la marca incorpora el sistema Hyundai SmartSense, disponible en la versión Limited, que incluye diversas tecnologías de protección que lo sitúan como uno de los mejores equipamientos de seguridad de su categoría.

SmartSense incluye elementos como el asistente para evitar colisiones en el punto ciego (BCA), sensor de punto ciego (BSD), asistente de mantenimiento de carril (LKA), asistente de seguimiento de carril (LFA), asistente para evitar colisiones frontales (FCA) y alerta de pasajeros traseros en el interior.

En lo que se refiere al equipamiento de serie, el Hyundai Santa Fe incorpora seis airbags, frenos de disco con ABS y EBD; asistente de arranque en pendiente (HAC), control de estabilidad (ESP), cámara de retroceso, sensores de proximidad traseros, alerta de pasajeros traseros en el interior y anclajes Isofix. Las versiones Value, de tracción simple, suman sensores de proximidad delanteros, mientras que las variantes Value 4WD añaden además control de tracción avanzado H-Track.

Por su parte, el equipamiento de conveniencia incluye en todas las versiones asiento de conductor regulable en altura y con ajuste lumbar; kit eléctrico completo (alzavidrios, cierre centralizado y espejos retrovisores abatibles), barras en el techo, climatizador dual, control de audio al volante y Bluetooth con reconocimiento de voz; control de velocidad crucero, cortina cubre equipaje y red; ductos de ventilación para las plazas traseras, encendido de luces automático, llantas de aleación aro 17”, luces delanteras LED, luces de conducción diurna DRL LED y posición LED, llave inteligente con botón de encendido, sistema de audio con pantalla táctil de 8” con Apple Carplay y Android Auto; sensor de lluvia, segunda corrida abatible con sistema one touch, selector de modo de manejo, vidrios tinteados, volante y palanca de cambios forrados en cuero; y volante regulable en altura y profundidad.

Las versiones Value incorporan además asientos delanteros calefaccionados, espejo interior electrocromático, ductos de ventilación con aire acondicionado para 3°era fila de asientos, llantas aro 18”, Paddle Shift, freno de mano eléctrico, botonera de cambio de marchas (E-Shift by wire), radio táctil con pantalla de 10,25” con Apple Carplay y Android Auto, y portalón trasero con apertura inteligente (sólo versión Value 4WD).

Finalmente, la versión Limited suma a todo esto asientos delanteros ventilados y eléctricos (el del piloto con memoria), cargador inalámbrico, luces traseras LED, parrilla cromada, techo panorámico, tablero digital de 12,3”, tapiz de cuero y volante calefaccionado.

El New Santa Fe ya está disponible en Chile a lo largo de toda la red de sucursales Gildemeister en seis versiones, con una lista de precios que parte en los $21.490.000 y cierra en los $32.490.000. Las expectativas de ventas alcanzan las 70-100 unidades mensuales, mientras que su garantía es de 5 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

“El estreno de nuestro nuevo SUV Santa Fe es una gran noticia para nuestros clientes, ya que su diseño y tecnología de vanguardia es un gran atractivo para aquellos que buscan un SUV todoterreno, ágil, de gran espacio y comodidad. El nuevo sistema Smart Sense de Hyundai entregará gran seguridad y protección para quienes buscan ir un paso más allá en tecnología. Nuestras estimaciones son comercializar aproximadamente unas 1.200 unidades al año con el fin de continuar siendo un referente en la categoría SUV, tal como lo han sido sus antecesores”, señaló Máximo Morel, gerente División Automotriz Grupo Gildemeister.