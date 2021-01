Ford presenta la nueva Escape e incorpora por primera vez una versión híbrida

Presentando altos estándares en comodidad, rendimiento y fuerza, llegó al mercado chileno All New Escape, la cuarta generación del segundo modelo Ford más vendido en Estados Unidos. Inicialmente, está disponible en versión Titanium 2.0L AWD y Titanium 2.5L FHEV AWD, el primer SUV Híbrido de la compañía en Chile.

“All New Escape proporciona atractivas innovaciones en diseño, performance, tecnología y seguridad; lo que permitirá a los usuarios estar cómodos, alertas y conectados mientras disfrutan del viaje. Su llegada establece un nuevo estándar en el segmento de los small utility, categoría en la que hemos sido pioneros”, comentó el gerente general de Ford Chile, Hernán Xanthopoulos.

Un diseño imparable y más aerodinámico

All New Escape fue rediseñado desde cero, tanto en su exterior como en su interior, reforzando el característico ADN de Ford.

Su parte delantera, con una parrilla hexagonal y un diseño de fascia inferior, reflejan el toque de Ford Performance; transmitiendo una apariencia deportiva y sólida. Los faros delanteros inclinados hacia atrás con iluminación LED y luces antiniebla acentúan una postura de mayor amplitud, que potencian el aumento de 2,5 centímetros de ancho de su carrocería. El mismo efecto generan las luces traseras LED envolventes, que lo ensanchan visualmente, al igual que las nuevas letras Escape del portalón trasero. En tanto, la doble salida de escape cromada es estándar.

Esta entrega luce una línea de techo inclinada, un alerón optimizado y una zona inferior de la carrocería más eficiente. Esto, combinado con el mayor uso de acero liviano de alta resistencia, que disminuye su peso en aproximadamente 90 kilos, mejoran la aerodinámica del All New Escape.

Su techo panorámico, ahora un 20% más grande, ilumina y ventila el interior, brindando a los pasajeros de los asientos delanteros un sunroof corredizo eléctrico y a los pasajeros del asiento trasero su propio tragaluz. Está disponible en ocho colores: blanco metálico, verde persa, azul velocidad, azul metálico, oro del desierto, magnético, negro profundo y plata.

El interior del All New Escape también fue totalmente renovado, llevando la comodidad a estándares superiores. Los nuevos asientos deslizables de la segunda fila pueden ajustarse 15.2 centímetros hacia adelante y hacia atrás, mejorando el espacio para los pasajeros. Cuando se mueven al máximo hacia adelante, la capacidad de carga llega a 1.062 litros, lo suficiente para llevar cuatro maletas grandes o una jaula para perros sin inconvenientes.

Otra de las innovaciones es el sistema Head-Up Display (HUD) que proyecta información como velocidad, indicador de distancia, navegación, sistema de mantenimiento de carril y llamadas entrantes en una pantalla de 6 x 2,5 pulgadas en la parte delantera del volante, lo que da la posibilidad al conductor de acceder fácilmente a esos datos sin apartar la vista del camino. El HUD puede activarse o desactivarse desde el manubrio (disponible en versión Titanium 2.5L).

Para otorgar traslados con el máximo de comodidad, ofrece el nuevo sistema de sonido B&O™ con 10 parlantes, subwoofer y 575 watts de potencia máxima; dos puertos USB de carga inteligente; y cargador de dispositivos móviles Wireless, que no necesitan cables y ayudan a mantener la cabina ordenada.

La primera SUV híbrida de Ford presente en Chile

All New Escape llega al país con dos opciones de motorización. La versión Titanium 2.0L cuenta con motor Ecoboost, capaz de erogar 245 caballos de fuerza de potencia, junto a una transmisión automática de ocho velocidades con selector de cambios rotativo.

La versión híbrida combina dos propulsores: el completamente nuevo I‑4 de ciclo Atkinson híbrido de 2.5L, capaz de erogar 163 caballos de fuerza de potencia; y el motor eléctrico con corriente alterna, que entrega 129HP.

El motor eléctrico se encuentra siempre en funcionamiento y a velocidades moderadas, recurrente en la ciudad, es la mayoría del tiempo el encargado de impulsar al All New Escape, registrando consumos de combustible marginales. Cuando la demanda de potencia es mayor, por ejemplo, en carretera, se activa el motor de gasolina. El paso de modo eléctrico a híbrido se produce de manera automática e imperceptible, la mezcla perfecta de potencia y eficiencia.

All New Escape no necesita ser conectado a una toma de corriente. Gracias a su sofisticado sistema de frenado regenerativo, que convierte la energía cinética en energía eléctrica, la batería de alto voltaje que alimenta el motor eléctrico se recarga automáticamente, haciéndolo imparable, incluso en viajes de largas distancias.

Para adaptarse a distintos terrenos, ofrece cinco modos de manejo seleccionables: Normal, Eco, Sport, Resbaladizo y Nieve/Arena; los que pueden controlarse a través de un botón ubicado justo debajo del control de marchas giratorio.

Su sistema inteligente de tracción en las cuatro ruedas (AWD), disponible con el motor 2.5L Atkinson, se activa automáticamente cuando se requiere y adiciona un sistema de desconexión AWD que actúa sobre la línea motriz trasera cuando no es necesario su funcionamiento, ayudando a reducir la resistencia.

Para facilitar las operaciones del conductor, incorpora Freno de Estacionamiento Eléctrico con Auto Hold, un interruptor simple que reemplaza a la palanca o pedal. El Auto Hold se activa cuando el conductor se detiene en el tráfico cuesta arriba o cuesta abajo. Al soltar el pie del pedal de freno, esta tecnología mantiene el vehículo en su lugar. Basta con pisar el acelerador para que el vehículo avance nuevamente.

La generación más Smart y audaz de todos los tiempos

En materia de asistencia al conductor, el sistema Ford Co‑Pilot 360 debuta en All New Escape para ayudar a los usuarios a aumentar su confianza al volante.

Este conjunto de tecnologías inteligentes posee luces altas automáticas; BLIS (sistema de información de punto ciego) con alerta de tráfico cruzado; sistema de mantenimiento de carril; asistencia de pre – colisión con frenado automático de emergencia (AEB) y detección de peatones; junto con una cámara de visión trasera.

Una de las razones que lo hace altamente Smart es que a todo este paquete agrega un nivel adicional de tecnología, sumando Ford Co‑Pilot360 Assist+, que incluye control crucero adaptativo con Stop-and-Go, sistema de navegación con pantalla táctil activado por voz, lane centering y dirección evasiva asistida.

A esto añade frenado post colisión, que se activa cuando el sensor del sistema de airbags detecta un impacto, aplicando automáticamente una presión moderada de frenado para evitar que siga avanzando sin control, lo que disminuye el potencial peligro de una nueva colisión.

Para reducir la preocupación a la hora de estacionar, incorpora Active Park Assist 2.0 (versión Titanium 2.5L), tecnología que ahora también controla los cambios, el frenado y la aceleración. El sistema puede realizar operaciones de estacionamiento perpendicular inverso, en paralelo y asiste al usuario cuando sale de un estacionamiento.

Siguiendo el compromiso de Ford con la seguridad, las tecnologías de asistencia al conductor se complementan con siete airbags de serie, sensores de uso de cinturones de seguridad, sistema de anclaje Isofix, monitoreo de presión de neumáticos, AdvanceTrac con RSC (Roll Stability Control), dirección electrónicamente asistida (EPAS), sistema de bloqueo de frenos (ABS), asistencia de frenado y sistema de alerta post colisión, entre otras funcionalidades.

En cuanto a conectividad, ofrece sistema SYNC 3 mejorado en el que destaca una nueva pantalla táctil flotante capacitiva de 8 pulgadas, para deslizamientos similares a los realizados en un celular; se optimizó la legibilidad; permite el acceso a la configuración de las asistencias para el conductor; y ahora cuenta con Sync Applink disponible vía Bluetooth para dispositivos Apple®.

All New Escape estará a la venta en su versión Titanium 2.0L AWD y Titanium 2.5L FHEV AWD en toda la Red de Concesionaros Ford a lo largo de Chile a un precio de $26.290.000 y $29.990.000, respectivamente.