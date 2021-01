Mercedes-Benz Sprinter festeja su 25º aniversario

En 1995 nació una leyenda que definiría toda una gama de vehículos de transporte: el modelo Sprinter de Mercedes-Benz. Este fue el primer vehículo comercial de la marca alemana a la que se le dio un nombre, dejando de lado la tradición de asignar solo números y letras. Desde su origen, presentó una gran cantidad de atractivos para fines logísticos, por ejemplo, los frenos de disco en las cuatro ruedas, el sistema de frenos ABS, una carrocería más aerodinámica y un bajo consumo de combustible, entre otras innovaciones que marcaron a la industria del transporte. Un cuarto de siglo después, este modelo no sólo se usa para hablar de una van, sino que es pionera en toda una categoría de vehículos que la siguieron más tarde.

“El modelo Sprinter de Mercedes-Benz no es sólo un aliado seguro, confiable y atractivo, sino que además con el tiempo, se ha transformado en un arquetipo versátil que cuenta hoy en día con más de 1.700 variantes, convirtiéndola en una herramienta ideal para todo tipo de actividades como faenas mineras, construcción, forestal, pasando por el transporte de pasajeros, servicios de emergencia como ambulancias y bomberos, comercios y reparto urbano, entre muchos otros”, explicó Rodrigo Sepúlveda, gerente de la división de Buses & Vans de Kaufmann.

Desde sus inicios, este modelo se posicionó como un verdadero ícono multitarea: disponible en versión chasis cabina simple o cabina doble, para el transporte de pasajeros (minibús, bus y transfer) o como furgón, con distintos largos entre ejes y variantes de techo bajo, alto y sobreelevado. Al superar los 1.3 millones de Sprinter vendidas en el mundo –en 2006- Mercedes-Benz presentó la segunda generación de este modelo, con un desarrollo integral, los clientes ahora podían acceder a una solución a medida para prácticamente cualquier necesidad.

El nuevo modelo se caracterizó por numerosas innovaciones, por ejemplo, con una puerta deslizante extra ancha para el compartimento de carga, el techo súper elevado y una cuarta longitud de carrocería, además de mejoras en la mecánica.

“El fiel reflejo del éxito de un modelo como éste, es su trayectoria. Más de 25 años en el mercado nacional e internacional y su liderazgo en ventas son las mejores pruebas de sus capacidades, convirtiendo a este vehículo de Mercedes-Benz en un líder natural en su segmento. Si a eso le sumamos el respaldo de Kaufmann en materia de post venta, la expertise y dedicación que brindamos a nuestros clientes, Sprinter sin duda representa una gran inversión”, asegura Sepúlveda.

Conectividad inteligente

La tercera generación de Sprinter, Mercedes-Benz New Sprinter, destaca por la implementación de sistemas inteligentes de manejo, como el asistente para viento lateral de serie hasta el asistente de frenado activo y el detector de cambio de carril. Además, contempla múltiples opciones de transmisión y un completo equipamiento en conectividad que incluye alternativas de soporte para smartphone, radio con interfaz Bluetooth, función manos libres o el sistema multimedia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con pantalla táctil de alta definición.

Icónica y a la altura de todo

Mercedes-Benz New Sprinter dice presente en el mercado nacional con dos variantes de propulsión: tracción trasera y tracción integral 4×4; y con dos tipos de cajas, cambio manual de seis marchas o el automático 7Gtronic plus. Inclusive, yendo más allá y siempre pensando en el cliente final y los desafíos más extremos, New Sprinter es hoy la única van del mercado “Large Size”, en poseer tracción integral 4×4 con caja automática, Active Brake Assist y paquete de altura de fábrica, entre otros, lo que la convierte en el vehículo ideal para aplicaciones en faenas tan exigentes como minería y forestal.

Coherente con su trayectoria y gracias a las múltiples innovaciones en el nuevo modelo, New Sprinter de Mercedes-Benz fue elegida como el “Mejor Vehículo Comercial del 2020” por la prensa automotriz de Chile, demostrando toda su jerarquía como un modelo icónico del segmento que bien sabe cómo actualizarse. La líder mundial del segmento ha vendido más de 3,7 millones de unidades en el mundo y en Chile se han comercializado más de 24 mil ejemplares desde 1997 hasta la fecha. Tiene presencia en más de 130 países y sigue siendo la predilecta en cuanto a los requerimientos de un muy diverso abanico de clientes de diferentes rubros e industrias.