Hyundai se luce en los Good Design Awards 2020

Hyundai Motor Company anunció que ganó cuatro galardones en los premios Good Design 2020. Los dos prototipos de vehículos eléctricos, 45 y Prophecy, junto con el nuevo Elantra 2021 y el Hyundai Hi-Charger, una infraestructura de carga de vehículos eléctricos ultrarrápida, fueron reconocidos en la categoría transporte de los premios.

"La visión de diseño de Hyundai para proporcionar movilidad que coexista con la vida de las personas ha sido reconocida al ganar estos premios", dijo SangYup Lee, vicepresidente senior y director del Centro de Diseño Global de Hyundai. "Especialmente a través de nuestro diseño de vehículos eléctricos, nos gustaría forjar una fuerte conexión emocional entre humanos y automóviles, dando más valor a la vida diaria de nuestros clientes".

El conceptual eléctrico 45, presentado por primera vez en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt de 2019, es un homenaje futurista al icónico Pony Coupé Concept de Hyundai. El estilo del 45 se define por su forma de tipo monocasco, aerodinámica, diseño liviano inspirado en aviones y silueta en forma de diamante.

A principios del 2020, el 45 brilló bajo el foco de atención en otros concursos de diseño de renombre mundial, incluidos los premios International Design Excellence Awards 2020, los premios Red Dot 2020 y el iF Design Award 2020. Estos galardones aumentan las expectativas sobre el próximo lanzamiento del Ioniq 5, el primer vehículo eléctrico de Hyundai de la nueva marca Ioniq, que se lanzará en 2021.

El Prophecy, presentado en marzo de 2020, es el visionario prototipo de Hyundai que muestra la dirección del futuro estilo de los vehículos eléctricos basados en la identidad de diseño Sensuous Sportiness. Se expande en el ejemplo que definió la era establecido por el conceptual 45, que eliminó la complejidad en favor de líneas limpias y estructuras minimalistas. Prophecy ganó el premio "Best of the Best" entre los prototipos de diseño de los Red Dot Awards 2020, y también fue finalista de los premios International Design Excellence Awards 2020.

Otra gran victoria fue para el totalmente nuevo Elantra 2021, que hizo su debut a principios de este año. El Elantra de séptima generación ofrece un aspecto y una sensación futuristas e innovadoras, gracias a sus elementos de diseño de Parametric Dynamics. El diseño exterior del vehículo está adornado con características de estilo únicas que incluyen una rejilla con patrón de joya paramétrica y una luz trasera en H que crea una forma similar al logotipo de Hyundai, "Flying H". El interior complementa aún más el atractivo general del Elantra con un sistema de información y entretenimiento con una pantalla de 10 pulgadas.

El Hyundai Hi-Charger demuestra el compromiso de la marca de ofrecer una experiencia de carga completamente nueva a los propietarios de vehículos eléctricos. El cargador ultrarrápido de 350 kW permite a los usuarios alimentar fácilmente a sus vehículos eléctricos sin sentir el peso de los conectores y cables. El usuario simplemente elige la posición del puerto de carga de un vehículo en una pantalla digital, y un conector gira y desciende automáticamente al punto seleccionado para una conexión sin esfuerzo. A principios de este año, el Hyundai Hi-Charger ganó el premio en la categoría Diseño de Experiencia de Usuario en los Red Dot Design Awards 2020.

Celebrando su 70º aniversario, el programa Good Design Awards es uno de los concursos de diseño más antiguos del mundo. Cada año, el programa selecciona una lista de productos y líderes de la industria en diseño y fabricación que han marcado nuevas direcciones para la innovación y han superado los límites de los productos competitivos en el mercado mundial.