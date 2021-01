Nissan es premiada por innovadora tecnología de insonorización para sus vehículos

La tecnología de reducción de ruido de Nissan conocida como meta-material acústico, recibió el premio “Best of What's New” en la categoría automotriz – el cual fue otorgado por la publicación especializada Popular Science.

Establecida en 1872, Popular Science es una de las revistas más antiguas y confiables de Estados Unidos, que informa sobre innovaciones y descubrimientos revolucionarios. Los premios Best of What’s New Awards reconocen productos y tecnologías innovadores que representan avances significativos en sus categorías.

El nuevo meta-material acústico de Nissan está compuesto por la combinación de una malla y una película de plástico – que controla las vibraciones del aire para limitar la transmisión de ruido en la frecuencia ancha (500-1200 Hertz), como el ruido de la ruta y del motor. Si bien la mayoría de los materiales utilizados para aislar esta frecuencia consisten, principalmente, en una placa de goma pesada, el meta-material acústico de Nissan pesa tan solo una cuarta parte de éste y proporciona el mismo grado de aislamiento acústico.

El material representa un gran avance por parte de los ingenieros de Nissan en su esfuerzo por ofrecer a los clientes una cabina relajante y silenciosa que, al mismo tiempo, reduzca el peso del vehículo y, por lo tanto, mejore el consumo de combustible.

"Planeamos utilizar meta-material acústico en una amplia gama de aplicaciones, no solo en automóviles de lujo y vehículos eléctricos, sino también en autos donde el uso de materiales pesados de aislamiento acústico ha sido limitado", dijo Susumu Miura, ingeniero de materiales de Nissan, quien es responsable del proyecto del meta-material acústico. "Mediante el desarrollo y uso de este material, nuestro objetivo es hacer que la experiencia de conducción de nuestros clientes sea más cómoda y agradable", agregó.

El meta-material acústico se encuentra actualmente en desarrollo para su comercialización y representa los avances de la tecnología Nissan Intelligent Mobility para mejorar la experiencia de conducción.