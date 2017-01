Smartwatches fitness: Conoce las diferencias

La tecnología avanza para encontrar soluciones a nuestras necesidades cotidianas. Y una de esas necesidades es la de mantener una vida saludable. Para aquello, se desarrollaron los llamados “smartbands”, que en sus inicios eran dispositivos que guardaban información sobre nuestra actividad física sin poder interactuar con esos datos de manera directa, si no que dependían de aplicaciones que podían ser móviles o de PC.

Hoy esos dispositivos, que vieron la luz hace solo un par de años atrás, han evolucionado. Un smartwatch puede permitirte desde contestar llamadas, hasta sacar fotografías o administrar música, dependiendo del la marca y modelo. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Sin embargo, la evolución de los smartbands apuntan más a un híbrido que denominaremos “smartwatch fitness”.

Smartwatch fitness

Para hablar de esta categoría, consideramos tres modelos que se encuentran actualmente en el mercado: el Gear Fit 2 de Samsung, FitBit Charge y Huawei Fit. Los tres dispositivos cuentan con pantallas similares a la de smartwatches, sin embargo sus aplicaciones interiores responden más a un perfil de usuario que practica deporte.

Este dispositivo no fue pensado como una extensión del celular, como el smartwatch convencional, si no que fue pensado como la mejora de los anteriores monitores de ejercicio (smartbands).

Características generales

Si tuviésemos que enumerar los puntos en común de los tres dispositivos, un aspecto a destacar es la comodidad al usarlo. Ya que los tres son dispositivos de reducido tamaño y sus bandas se acomodan perfectamente a brazos pequeños, lo que anteriormente no estaba bien logrado en las primeras generaciones de smartwatch convencionales alejando, por ejemplo, al público femenino. Tanto Gear Fit 2, como Fitbit Charge 2 y Huawei Fit, son bastante livianos y cómodos, por lo que pueden ser utilizados a lo largo de todo el día sin inconvenientes.





En funciones generales, los tres cuentan con aplicaciones de monitoreo de frecuencia cardiaca, función de reloj y monitoreo general de rutinas, las cuales puedes complementar con aplicaciones oficiales u otras aplicaciones alternativas a través de tu smartphone, que sigue siendo tu dispositivo principal. No hay que olvidar que estos tres dispositivos se comunican constantemente con tu terminal a través de conectividad bluetooth.

Diferencias

Las diferencias entre los tres smartwatch fitness probados por Publimetro, son varias, pero definir cuál es mejor, dependerá del perfil de usuario con el que te sientas más cómodo. Si buscas un dispositivo sencillo, funcional y con estilo, Huawei Fit es una excelente opción.

Este es Huawei Fit, será lanzado en Chile el próximo miércoles 18.

El terminal de la gigante China es compatible con cualquier smartphone desde Android 4.4 en adelante y con dispositivos IOS desde 8.0. Tiene una resistencia al agua de 5 ATM y la batería puede durar hasta una semana sin problemas, aunque en su caja original señalaba solo 6 días. En lo estético no se queda atrás, ya que tiene forma de reloj convencional, es liviano y las bandas son intercambiables por cualquier correa de reloj de 18mm.

Su pantalla está basada en tinta electrónica como el Pebble, lo que la hace bastante agradable a la vista. Sus funciones se resumen en: dar la hora, monitorear un plan de ejercicios, tomar la frecuencia cardiaca, avisar si te están llamando por teléfono y entregar las notificaciones de las aplicaciones que eliges, con un resumido, pero funcional, espacio de texto.

Este es el nuevo Fitbit Charge. Con un look renovado y nuevas funciones.

Fit Bit Charge, tiene las mismas funciones, agregando un par más, como por ejemplo el seguimiento de un plan de monitoreo de sueño o ejercicios de respiración. Sin embargo, la batería dura dos días menos que el dispositivo Huawei y requiere de bandas fabricadas por la marca, que son algo más caras, pero que igual tienen varios diseños novedosos.

Este terminal es más especializado, ya que mide no sólo el pulso y ritmo cardiaco, si no que además el VO2 máximo (el volumen máximo de oxígemo que el organismo es capaz de consumir según la condición física). El dispositivo lo estima mediante un algoritmo y es una de las estadísticas deportivas más demandadas tanto por los atletas como por los entusiastas del deporte. Fitbit Charge 2 también cuenta con resistencia al agua y es compatible con IOS, Android y Windows.

Samsung renovó su Gear Fit y presentó Gear Fit 2.

Samsung Gear Fit 2 es un gran dispositivo en su categoría, ya que mejoró bastante en comparación a su predecesor. La marca mantuvo la pantalla curva a todo color, pero ahora con una curvatura más pronunciada que mejora su uso. Las correas continúan siendo intercambiables, pero mejoraron considerablemente su sistema de anclaje. El material también fue mejorado. Sigue siendo plástico, pero la diferencia con la anterior generación es palpable con sólo tocar la pulsera. Respecto a resistencia, es más resistente al agua que el modelo anterior, pudiendo sumergirla a un metro de profundidad durante media hora, sin problemas.

Una de las funciones de conectividad, que marca la diferencia, es su conectividad Wifi. Si no tienes el móvil cerca no pasa nada, ya que estando la pulsera y el smartphone bajo la misma red Wifi podremos seguir recibiendo avisos de notificaciones. De las aplicaciones, tiene todo lo mencionado en los modelos anteriores: monitoreo cardiaco, monitoreo de sueño, notificaciones de llamada, notificaciones de mensaje, etc. Pero además suma la posibilidad de portar música independiente del teléfono gracias a su amplia memoria interna.

Hoy, Samsung nos confirmó que los usuarios podrán descargar desde la Apple App Store la aplicación Samsung Gear S para el Gear S2 y Gear S3, o la app Samsung Gear Fit en el caso de tener un Gear Fit2, es decir, los dispositivos son ahora compatibles con IOS. Esto ubica al dispositivo de Samsung como el más completo en esta categoría, pero a la vez el de mayor costo.

Como señalábamos a un inicio, todo depende del perfil de usuario que tengas. Si requieres algo sencillo, cómodo y con funciones básicas de fitness, la mejor relación precio calidad la brinda el Huawei Watch, que tiene tendrá un precio estimado pasando los 100.000 pesos chilenos. El Fitbit Charge 2 sería la opción más barata, por poco menos de 100 mil (99.990) y por último, el más completo, pero a la vez más caro sería el dispositivo de Samsung, a un precio promedio de 159.990 pesos. ¿Con cuál te quedas?