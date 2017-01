Cinematográfico regreso de "The Legend of Zelda"

“The Legend of Zelda” es una de las franquicias más exitosas de Nintendo. Con millones de fans alrededor del mundo, sus personajes Zelda y Link han participado en otros videojuegos de la gigante nipona como “Smash Bros.”. La historia se sitúa en un mundo de fantasía llamado “Hyrule”, donde Link debe defender este mundo con la ayuda de varios personajes de distintos pueblos y razas como los zora o los goros. Han sido bastantes las situaciones y los seres maléficos que Link ha debido derrotar, entre los cuales podemos recordar al oscuro Ganondorf.

Comienzo exitoso

Uno de los más recordados títulos de esta saga fueron “Ocarina of Time” y “Majoras Mask”, los que incluso, a pesar de ser diseñados para Nintendo 64, contaron con una versión especial para la sucesora GameCube. Si bien, Zelda ha sido exitoso desde los inicios de Nintendo (de hecho esta presente en la colección de juegos de NES Classic), estos dos títulos en tercera dimensión, se convirtieron en grandes “Best Sellers” de la consola.

En base a este éxito, el 2006 Nintendo decidió convertir a un Zelda en el último juego de una consola y el primero de la siguiente. Se trató de “The Legend of Zelda: Twilight Princess”. La adaptación de ese título para Wii se lanzó en Norteamérica de forma simultánea a la comercialización de dicha consola, la cuál se puso en venta a mediados de noviembre de 2006. La versión para GameCube llegó en un mes después, siendo el último título de la compañía para ese sistema.

La fórmula se repite

Nuevamente Nintendo ha decidido repetir la fórmula. Luego de una no tan exitosa WiiU, lanzarán Switch, una consola diferente a lo que se ha visto hasta ahora, ya que es portátil y de sobremesa a la vez. Es un quiebre de innovación similar a lo que vimos con Wii, la consola más exitosa de la marca en los últimos años. Así como lo hicieron en el lanzamiento de Wii, para Switch nuevamente el primer título será un Zelda. “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, tal como ocurrió con “Twilight Princess” se convertirá en el último juego de un sistema y el primero del siguiente.

Lanzamiento cinematográfico

Hace casi ya una semana, se realizó la transmisión de Nintendo para anunciar más detalles de Switch, los próximos juegos y la fecha en que el sistema se pondría en venta. Fue en esa transmisión donde pudimos ver un cinematográfico trailer de “Breath of the Wild”.







Nuevamente Link se encuentra en el reino de Hyrule, defendiéndolo de una inminente amenaza. La princesa Zelda al parecer tomará un rol activo en la historia, ya que en una parte del tráiler menciona que estuvo entrenando para la batalla. Las imágenes son simplemente espectaculares. Se ve a Link cabalgando con un caballo, que al parecer no sería Epona, pero que de todas maneras recuerda esas largas cabalgatas en los prados dentro del “Ocarina of Time”. Si bien, aún no se confirma en que línea temporal se ubicaría el juego dentro de la saga, el arte del juego recuerda bastante a “The Legend of Zelda: The Wind Waker”.

La fecha de lanzamiento del videojuego, será la misma que la de la consola Nintendo Switch: 3 de marzo de 2017. Los fanáticos de la saga podrán comprar el juego sólo o en una de las dos ediciones especiales que agregan regalos de “The Legend of Zelda”. Si deseas que tu fanatismo por la saga te acompañe aún más, se anunció una versión especial de Switch, que tendría los Joy-Con de color dorado y con diseños de videojuego.