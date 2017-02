El tráfico de datos móviles será seis veces mayor para 2021

No es sorpresa que las conexiones y el uso de elementos tecnológicos va en aumento. Sin embargo, las cifras cada vez son más llamativas. Según el 11º Índice Cisco Visual Networking, la diferencia del tráfico de datos móviles para Latinoamérica será seis veces mayor en cinco años.

Las conexiones mediante teléfonos móviles representan actualmente al 82% de las conexiones totales a Internet y el acceso seguirá en aumento. Desde Cisco pronostican que para el 2021 existirá en la población mundial más personas con teléfonos móviles (5,5 mil millones) que cuentas bancarias (5,4 mil millones), agua corriente (5,3 mil millones) y teléfonos fijos (2,9 mil millones).

Para el 2021 existirán más personas con teléfonos móviles que con cuentas bancarias o agua corriente

Internet de las cosas

El uso de teléfonos móviles (y sus datos) es uno de los elementos clave en la masificación de IoT (Internet of things, Internet de las cosas). Este concepto revolucionario apunta a la masificación de la casa inteligente, donde a través de tu celular o desde el computador de tu oficina podrás monitorear y controlar tu casa por completo. Ya no se tratará sólo de alarma o de encender y apagar las luces, si no que las nuevas propuestas permitirían: regular la temperatura de tu piscina, regar tus plantas, encender el microondas, ver el interior de tu refrigerador, encender y controlar la aspiradora, encender la calefacción, apagar la televisión y todo lo que puedas imaginar.

El “Internet de las Cosas” se masificará gracias al 5G

De hecho, muchos avances relacionados con IoT fueron presentados en la última edición de CES en la ciudad de Las Vegas, donde incluso se presentaron espejos táctiles con acceso a redes sociales y vehículos (tanto motos como automóviles) que se conducen solos. Cisco afirma que la masificación de las conexiones para Internet de Cosas (IoT) harán necesarias las mejoras en la velocidad de la red, así como también se requerirá de una red más sólida, algo que ya se plantea con la implementación de la nueva red 5G.

Proyecciones generales

Para el 2021, Cisco proyecta que el tráfico de datos móviles alcanzará varios hitos, como por ejemplo que las velocidades de conexión de la red móvil aumentarán tres veces, de 6,8 Mbps en 2016 a 20,4 Mbps para 2021. El 4G soportará el 58% del total de conexiones móviles para 2021, un aumento frente al 26% en 2016 y representará el 79% del total del tráfico de datos móviles.

El 4G soportará el 58% del total de conexiones móviles para 2021

Respecto al número total de teléfonos inteligentes (incluyendo phablets, celulares de pantallas de gran tamaño) superará el 50% de los dispositivos y conexiones mundiales (6,2 mil millones), frente a los 3,6 mil millones en 2016. La explosión de las aplicaciones móviles y la adopción de la conectividad móvil por los usuarios finales está alimentando el crecimiento del 4G, que pronto seguirá con un crecimiento del 5G. Cisco y otros expertos de la industria prevén que los despliegues a gran escala de las infraestructuras 5G comenzarán en 2020.

Los Teléfonos inteligentes representarán al 50% de los dispositivos y conexiones mundiales

Por último, Cisco proyecta que el 5G representará el 1,5% del tráfico total de datos móviles para 2021, sin embargo generará 4,7 veces más tráfico que la conexión 4G promedio y 10,7 veces más tráfico que la conexión 3G promedio. “Como resultado, también se necesitarán transformaciones arquitectónicas más amplias y extensas, que impliquen programación y automatización para soportar las capacidades que permite el 5G y no sólo para satisfacer las demandas de hoy, sino también para las amplias posibilidades en el horizonte”, señaló el vicepresidente de marketing de proveedores de servicios de Cisco, Doug Webster.

