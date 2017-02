Regalos tech para el 14 de febrero

Para el 14 de febrero, muchas personas buscan un regalo especial para su pareja. Esta tarea se vuelve un poco compleja con el paso de los años, ya que la idea es no repetir un regalo anterior y encontrar el regalo perfecto. Si tu pareja es fanático/a de la tecnología, aquí te dejamos algunas recomendaciones que podrían inspirarte a encontrar ese regalo especial.

Un regalo musical

Si tu pololo o polola, esposo o esposa, o tu “peor es nada” gusta de escuchar música, los parlantes con bluetooth son una excelente opción. Hoy vienen con baterías que duran varias horas y algunos incluso son “todo terreno”, es decir, resistentes al agua y a la arena. Una de las marcas que se ha destacado en el desarrollo de estos parlantes es “Divoom”. Acá en Chile, tienen una tienda especializada (Divoom Store) ubicada en la galería Drugstore de Providencia. Puedes encontrar parlantes inalámbricos desde los 19.900 hasta los 76.900. Definitivamente aquí encontrarás parlantes para todos los gustos y todos los bolsillos.

En la tienda tienen además audífonos y unas novedosas cajitas musicales. Las cajitas musicales van desde los $36.900 y los $46.900 y son la fusión perfecta entre un artefacto artesanal del pasado y la tecnología de hoy, ya que la calidad de sonido que poseen es simplemente maravillosa. Aunque hay que aclarar que su sistema es “convencional”, es decir, un sistema de relojería.

Un regalo fuera de lo común.

Por ejemplo el diseño “Park Chair” es una cajita de música que muestra dos enamorados sentados en un parque mientras suena de fondo la melodía “Canon en Re Mayor” de Pachalbel. Otra opción es la “Lovers Date”, una colorida cajita de música en que un enamorado toca una serenata a su novia que la escucha en un columpio basada en el Minueto en Sol Mayor de Christian Petzold. Todas las cajitas musicales Wooderful Life, son hechas a mano, con maderas y tintas naturales y con el mecanismo de relojería a cuerda tradicional. Se trata de un producto exclusivo de Divoom Store.

Si además tu pareja es gamer, aquí el audio juega un rol fundamental. En este caso, un buen par de audífonos profesionales son una gran opción. Como por ejemplo, los headsets Hyper X Cloud Singer que se caracterizan por su estilizado y cómodo diseño. Puedes encontrar varios diseños de estos audífonos gamer en PC Factory, con precios que van desde los 49.990 pesos.







Publicidad







Tecnología personalizada

Los discos duros externos hoy están disponibles en varios colores

Si quieres dar un regalo personalizado y tecnológico a la vez, un disco duro puede ser una buena opción. Hoy hay varios modelos con diseños novedosos, buen precio y capacidad de memoria. La idea es no solo regalar el artefacto, si no que agregar en su memoria películas, fotos o tal vez la serie favorita de tu pareja para que pasen horas disfrutando los capítulos. Si quieres algunas propuestas, podrías considerar el “Toshiba Connect” de 500 GB, disponible en PC Factory por $37.990 o los nuevos diseños del “My Passport” de Western Digital de 1 Terabyte, que además está disponible en varios colores.

Si crees que un disco duro externo es muy aparatoso, puedes considerar también pendrives que tengan una capacidad suficiente para guardar películas, roms de videojuegos, música o algún contenido que sea del agrado de tu pareja tecnológica.

En pendrives puedes encontrar alternativas de Kingston (8 GB) desde los $4.290, de 32 GB por $14.990 y de 64 GB por $28.990. Cabe destacar que la portabilidad de estos accesorio, pudiendo usarlos hasta de llaveros, los hace una gran opción.

Regalos gamer

Si tu pareja es gamer y fanático o fanática de lo retro, el regalo ideal es la NES Classic de Nintendo. A pesar de que en un comienzo se agotó rápidamente, ya está de regreso en varias tiendas y puedes encontrarla desde los 79.990 pesos. Además ya se encuentra a la venta un pack que trae un cable extenso (ya que el original del control era muy corto) y además trae un segundo control inalámbrico, del mismo estilo del original. El pack tiene un valor promedio de $18.990. Un excelente complemento para este regalo.

Llegó a Chile un pack especial para la NES Classic con una extensión de cable para el control y un control extra inalámbrico

Si ya tiene una consola, debes estar atento a los lanzamientos de este mes, ya que por ejemplo, desde Bandai Namco se lanzó un nuevo Digimon (Digmon World: Next Order para PlayStation 4) y un nuevo Power Ranger (Power Rangers: Mega Battle disponible para PS4 y Xbox One). Si tiene un Playstation 4, estos dos juegos como regalo podrían convertirse en la pareja perfecta.

El juego de los Power Ranger posee modalidad “beat-em-up” y además una completa opción de multijugador, mientras que en Digimon los jugadores encarnarán el rol de los personajes Takuto o Shiki, quienes serán transportados al Mundo Digital.

Bonus track: la cena

Si finalmente no quieres regalar un objeto en específico, si no que una experiencia, en la plataforma “Pedidos Ya” hay varias promociones para este día de los enamorados. Por ejemplo “Kento Sushi” tiene una promoción por $17.900 que incluye 4 tipos de roll de sushi, 5 glosas y dos niguiri. Lo genial, es que puedes contactarte con ellos a través de su Fan Page de Facebook o encontrarlos en la aplicación Pedidos Ya (si es que está disponible el envío a tu comuna). Si no, en la misma aplicación podrás encontrar más opciones locales.





Publicidad





Puedes visitar su página www.crudosyceviches.cl

Pero la recomendación, si quieres algo diferente es “Crudos y ceviches”. En Facebook puedes encontrar su fan page “Crudos y ceviches” (ex Gourmix), se trata de una tienda que entrega “cruditos” a domicilio. Si nunca los has probado, esta puede ser la oportunidad. El menú tendrá un valor de 30.000 pesos, incluyendo un carpaccio, un ceviche mixto, un crudo, un espumante y dos postres. Los postres serán tiramisú y manjarate, artesanales y con una linda presentación en frasco.

El crudito es una carne cruda aliñada, que se come sobre tostadas y se aliña con otros elementos extra como pepinillos. Puede sonar algo extraño, pero es sin duda exquisito. Por eso, el menú también incluye las necesarias tostadas, limón, salsa de yogurt, pepinillos y por ser un día especial, el envío será gratuito. Si no bebes alcohol, el espumante puede ser reemplazado por una bebida.

Una gran característica de este delivery, aparte de su calidad, es su presentación. Por lo que si quieres quedar como rey o reina este 14 de febrero, te recomendamos que optes por este servicio de calidad. ¡No te arrepentirás!

A través de Facebook puedes encontrar promociones especiales para este 14 de febrero, sobre todo en comida a domicilio

Gracias a la tecnología hoy es más fácil encontrar o armar un panorama especial para ese día. Solo falta tener algo de dinero ahorrado y harta batería en el celular. Atentos, que muchas tiendas, tanto de regalos como de pedidos de comida en delivery están publicando promociones especiales tanto en Facebook como en Twitter.