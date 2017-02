Conoce la cámara 360 más pequeña del mundo

Hace tiempo que la industria de los accesorios para smartphones estaba un poco estancada. Nada sorprendía demasiado, hasta que llegaron los lentes VR que permiten interactuar con el mundo de la realidad aumentada. En ese momento, los desarrolladores comenzaron a profundizar en el mundo de los accesorios de imagen llegando a las cámaras 360. La gracia de estos accesorios, es que permiten grabar precisamente en 360 grados permanentes, esto gracias a la utilización de una doble cámara que abarca el total del radio. Por lo general estos accesorios tienen un costo elevado, y si no es así, la calidad deja bastante que desear.

La propuesta Lyfie

Otro problema de estas cámaras, es que no son lo suficientemente pequeñas para ser un accesorio amigable de transportar, además que en sus modelos más conocidos se debe utilizar un trípode, lo que hace poco práctica la cámara. ¿Y si quieres grabar un vídeo 360 en la playa? Complejo realizar esa grabación con un trípode. La propuesta de LyfieEye no sólo soluciona el problema del tamaño, si no que además presenta una cámara práctica. Para empezar, viene en una cómoda presentación con un estuche que permite llevar la cámara de manera segura y con sus accesorios.

LyfieEye tiene apenas 33 milímetros de diámetro y pesa 18 gramos, pero tiene el poder de granar en Full HD en 360 grados

No pienses en accesorios aparatosos, si no que al contrario, también te brindan comodidad. El primero a destacar es el brazo metálico que permite sostener la cámara. LyfieEye puede ser conectada de manera directa a tu celular o puedes ponerle este brazo de acero inoxidable móvil. Con él, puedes grabar casi de cualquier ángulo que desees, sólo basta doblar este bracito. Si cambiaste de smartphone hace poco, y tu nuevo terminal posee conector tipo “C”, para LyfieEye no es problema, ya que incluye un adaptador para conectarse a terminales con entrada “C”.

Calidad en 33 milimetros

LyfieEye es considerada la cámara 360 más pequeña del mundo, con sólo 33 milímetros de diámetro. Apenas pesa 18 gramos. Pero no por eso, va a tener una menor calidad. Al contrario. La cámara graba en FHD (1920 x 1080 @ 30fps) con audio y datos de 360 grados. Lo único que necesitas para hacerla funcionar es un celular con Android compatible e instalar la aplicación de la cámara. Puedes comprobar la compatibilidad de tu equipo en la página oficial de LyfieEye, aunque en Publimetro probamos la cámara en celulares que no están mencionados en la lista como el Huawei Mate 9 y funcionó sin problemas.







Actualmente LyfieEye no está a la venta en ninguna tienda chilena, sin embargo puedes encontrarla en Amazon.com a un precio de 129 dólares, por lo que puedes encargarla a través de portales que se especializan en facilitar compras a través de Amazon o Ebay como el conocido Buscalibre.com o el servicio de casillas internacionales de Chileexpress. Actualmente en el mercado chileno hay otras cámaras con estas características disponibles, como la 360 de LG o la Samsung.

Si bien sus prestaciones (resolución, conectividad, etc) son bastante más avanzadas que las de LyfieEye, la diferencia de precio convierte a esta pequeña en la mejor opción. Los 129 dólares que cuesta, hoy equivalen a 83.000 pesos aproximados. Si le sumas la aduana y otros gastos, se acerca a los 100 mil pesos, versus los 250.000 que cuestan los otros modelos mencionados. Definitivamente cuando LyfieEye llegue a Chile va a competir. Nosotros la conocimos en CES 2017 y luego de un mes de pruebas y uso, podemos decir que a pesar de su diferencia de precio y las carencias que pueda tener, es una buena cámara y la relación “precio calidad” es insuperable.