Audio a la hora de jugar: ¿Qué audífonos elegir?

Jugar con audífonos para concentrarte 100% en la pantalla era algo exclusivo de los jugadores de PC hasta hace unos años atrás. Con la evolución de las consolas, ahora es posible conectar audífonos a los controles de Xbox One y Playstation 4, permitiendo una experiencia de juego mucho más real.

Ambas consolas presentan audífonos propios de la marca, pero también en el mercado puedes encontrar audífonos de marcas externas, especializados en el mundo gamer. ¿Por qué preferir este tipo de audífonos (sean originales de la consola o gamers) por sobre un audífono común de gama alta? Las razones pueden ser varias, sin embargo, hay que considerar que dentro de las gamas medias y altas, no hay audífonos peores que otros, si no que apuntan a usuarios y necesidades distintas.

Experiencia de uso

Comparamos estos dos audífonos gamer y agregamos un tercer modelo “convencional” de gama alta.

En Publimetro tuvimos acceso a dos modelos de audífonos de gama alta para videojugadores y a un audífono de gama alta, para todo público. Los modelos fueron el Headset Oficial de Xbox One, CloudX de HyperX y unos Beats Solo 2. Los tres audífonos fueron probados en una consola Xbox One y en otros dispositivos como celulares, tablets y computadores (tanto MAC como PC).

El primer aspecto a evaluar fue la comodidad al usarlo. Tanto los Beats Solo, como los audífonos de Microsoft resultaban incómodos luego de un par de horas de uso continuo. Tal vez debido a la dureza de los materiales con los que está elaborado el cintillo. Por otra parte, el cintillo del CloudX de Hyper X cuenta con “memory forma” y se notó.

Luego de más de 6 horas de uso continuo no generó incomodidad alguna. Siguiendo con los detalles un poquito más superficiales, en cuando a diseño estético, es cosa de gustos. Los audífonos oficiales de Xbox One tienen un diseño futurista, y con elegantes terminaciones, lo que va de la mano con toda la línea de la consola. En este sentido los HyperX CloudX se quedaron un poco más atrás, ya que el diseño de este modelo no rompe esquemas en comparación a modelos anteriores. Por otra parte, en este sentido la ventaja de los Beats Solo 2 es que están disponibles en una gran variedad de colores.

Accesorios

En cuanto a los accesorios que vienen con cada set de audífonos el gran perdedor fue el Beats. Sin embargo esto se debe a que no es un audífono pensado en gamers, ya que el único “extra” que incluye es la capacidad de poder contestar llamadas de iPhone a través de su control en el cable. Dejando afuera a este audífono, que pertenece a una categoría diferente, el gran ganador fue HyperX con su CloudX.

HyperX CloudX incluye un estuche rígido para transportarlo y varios accesorios extra

El headset viene con un estuche rígido, almohadillas intercambiables (color verde Xbox), un cable para conectarlo a PC y su micrófono rígido (si, lo puedes sacar). También trae un control de volumen en el cable. En el caso de los audífonos de Xbox, el micrófono se dobla, para queda oculto en el diseño del cintillo. Esto podría ser una ventaja si es que tienes la facilidad de perder las cosas. Por su parte, si bien el Headset Oficial de Xbox One no trae muchos accesorios, si incluye el “Adaptador para Audífonos Estéreo”, el cual al conectarse al joystick permite tener los controles de audio al alcance de los dedos (subir y bajar volumen, silenciar micrófono, entre otros).

Aspectos técnicos de audio

Los audífonos Beats destacan por sus bajos. Pero no son audífonos especializados para videojuegos.

Si queremos meter en esta comparación a un audífono “no gamer” como los Beats Solo2, tenemos que hablar de calidad de sonido. En cuanto a reproducción de bajos, Beats es el gran vencedor, ya que es su especialidad. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, este modelo en particular también logra una buena definición en tonos más agudos. Podríamos clasificarlo como “una buena opción para jugar, si es que ya los tienes”. Pero definitivamente es mejor optar por un audífono especializado.

Tomando en cuenta lo anterior, las especificaciones del HyperX CloudX consideran altavoces dinámicos, de radio de 53mm, con magnetos de neodimio. Son del tipo circumaural, con diseño cerrado, una respuesta de frecuencia de 15Hz-25.000 Hz, nivel de presión del sonido de 98dBSPL/mW a 1kHz y potencia de entrada nominal de 150mW y máxima de 300mW.

El Adaptador para Audífonos Estéreo del headset de Xbox One permite tener los controles de audio al alcance de los dedos.

Por su parte el audífono oficial de Xbox One presenta un amplio espectro de audio completo desde los 20Hz a los 20kHz. Esto quiere decir que tanto graves contundentes como agudos limpios deberían ser escuchados sin problema. Sin embargo, esta por debajo del espectro de audio de CloudX.

¿Cuál es para ti?

En conclusión, la calidad del sonido, tanto para bajos como agudos y su profundidad, eso mucho mejor lograda en los CloudX de HyperX. Sin embargo, el headset de Microsoft presenta características que apuntan a lo práctico (como el micrófono incluido en el cintillo o los controles de audio para conectar al joystick).

CloudX y el Headset Xbox One, fueron diseñados especialmente para esta consola con licencia Microsoft. Sin embargo, logran un gran sonido también con otros dispositivos.

Si sólo deseas usar los audífonos para jugar, la opción de Xbox One puede ser una buena opción. Si quieres utilizar el audífono tanto para jugar como para escuchar música, el HyperX te dará una mejor calidad (además de mayor comodidad durante horas y de tener la opción de sacarle el micrófono). Si el mundo gamer no es lo tuyo, y simplemente eres un jugador ocasional, los Solo2 son una opción con un diseño precioso, más pequeño y portátil.

Finalmente dependerá de cuánto estés dispuesto a invertir en la calidad de audio que quieres tener a la hora de jugar. Pero podría sorprenderte el hecho de que los HyperX CloudX cuestan alrededor de 60 mil pesos, el headset oficial de Microsoft tiene un valor cercano a los 50 mil y los Beats Solo2, superan los 100 mil pesos.

Ya era conocido el hecho que el diseño cuesta caro, a veces más que tener una calidad de audio superior. La decisión queda en tus manos.