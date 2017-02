Final de League of Legends agotó sus entradas en menos de 24 horas

La Copa Latinoamericana Sur de League of Legends (CLS) se jugará en nuestro país y agotó sus entradas en menos de un día. Para quienes no saben de que se trata, League of Legeds (también conocido por sus siglas LoL) es un videojuego de género multiplayer online battle arena, que posee millones de fanáticos a en todo el planeta.

Además posee una liga internacional y año a año se celebra un campeonato mundial. En su ultima versión contó con una audiencia (entre física y online) de cerca de 40 millones de espectadores alrededor de todo el mundo.

La final

Por primera vez una final de CLS se realizará lejos de las grandes ciudades. La localidad seleccionada fue Frutillar, ubicado a orillas del gran lago Llanquihue en la décima región. El evento se desarrollará en las instalaciones del Teatro del Lago, construcción que posee una vista maravillosa al lago y a los volcanes Osorno, Antillanca, Puntiagudo y Calbuco.

Las entradas se agotaron en menos de 24 horas de haber salido a la venta, algo nunca antes visto en una final presencial de LoL. En este mega evento se realizará el 8 de abril, con la presencia de los dos mejores equipos del Apertura 2017, quienes además de la Copa pelearán por un cupo al Torneo Mid-Season Invitational que se jugará en Brasil a fines del mismo mes, y que definirá cabezas de serie con miras al Mundial de este año.

LoL mueve a millones de fanáticos en todo el mundo.

Tal como en otros eventos de League of Legends y antes de la final, los fanáticos que asistan al Teatro del Lago contarán con distintas actividades, como por ejemplo la Final del Concurso Internacional de Cosplay, venta de merchandising oficial de League of Legends.

También se entregará una ‘fanbag’ de recuerdo que incluirá el aspecto de Corki de Arcadia, además de otras sorpresas que se irán revelando más cerca de la fecha.

Mathias Fernández, Gerente General LAS de Riot Games, afirma que “hemos decidido llevar esta gran final a Frutillar para acercar la pasión de los Esports a jugadores y fanáticos del sur de Chile, y también a los argentinos de Bariloche y sus alrededores que se animen a cruzar la cordillera. Además, como siempre tendremos una transmisión vía streaming de alta calidad para que todos puedan seguir la final sin importar donde se encuentren”.

En menos de 24 horas se acabaron las entradas para la final de LoL

Con las entradas ya agotadas, por primera vez desde que se realizan las finales de la CLS, Riot Games ofreció de un servicio especial de transporte mediante el ticket “LoL Bus”, para que quienes viven en ciudades cercanas como Temuco, Valdivia u Osorno, puedan viajar junto a otros fanáticos hasta el lugar del evento, con distintas actividades de por medio.

La definición de la Gran Final de la CLS Apertura 2017 se transmitirá en línea a través de las.leagueoflegends.com y otros canales oficiales de Riot Games.