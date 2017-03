Con venta nocturna comenzará la fiebre por Switch

Por fin llegó marzo y se viene el inicio de la venta de Switch. La nueva consola de Nintendo pretende romper los records que lograron con la antigua Nintendo Wii, con una nueva apuesta respecto al modo de juego. Wii introdujo el movimiento físico a través de sus controles y por su parte Switch apuesta a una portabilidad superior. Si bien, las consolas portátiles existen hace décadas, es primera vez que vemos una consola convertible: portátil y de sobremesa a la vez.

Venta oficial alrededor del mundo

En todo el mundo, la venta oficial de Nintendo Switch está determinada para el 3 de marzo. Sin embargo, no se señaló una hora específica. Muchas tiendas de vIdeojuegos alrededor del mundo están organizando eventos, por lo que en la medida que vaya avanzando la hora en los distintos países y sean las 00:00 del 3 de marzo, comenzarán las ventas.

Estos son los juegos que estarán disponibles en la venta nocturna de Zmart

En nuestro país, la cadena de tiendas Zmart también preparó un evento de este estilo. La cita comenzará unas horas antes, para que los compradores (que ya tienen reserva de la consola), puedan adquirir un número y así recibir su tan anhelada consola desde las 00:00 horas.

Los locales de la cadena que participarán de esta actividad son Mall Paseo Quilín desde las 21:00 horas (la única tienda de la Región Metropolitana que tendrá este evento), desde las 22:00 horas las tiendas de Calama, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco, Valdivia y Osorno; desde las 22:30 la tienda de Punta Arenas y desde las 23:00 las tiendas de Concepción y Puerto Montt.

¿Con qué llega Switch?

Y no sólo la consola se pondrá en venta, si no que juegos y accesorios. Los primeros títulos que estarán disponibles para ser jugados en esta plataforma serán: “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, “1-2 Switch”, “Just Dance 2017”, “Super Bomberman R” y “Skylanders Imaginators”.

En cuanto a accesorios, la consola posee bastantes gadgets interesantes, debido a su versatilidad. Durante su primer día de ventas, podremos encontrar:

Pro Controller

Control Switch Pro: un control con un diseño ergonómico creado para mejorar la experiencia de juego en el modo de sobre mesa de la consola. El modelo es bastante similar al del control Pro que salió para Wii. Este accesorio es ideal para disfrutar de videojuegos de aventura u otros que no requieran tantas funciones de movimiento. Su costo es de 69.990 pesos aproximadamente.

Joy-Con Set

Joy-Con set: Un pack que incluye dos controles Joy-Con con sus respectivos “strap”. Recordemos que varios juegos para Nintendo Switch serán compatibles con amplios modos multi jugador. El precio de este set es de 79.990 pesos aproximadamente. Está disponible en gris o en la versión neón (de colores rojo y azul neón).

Joy-Con individual

Joy-Con: Los Joy-Con también pueden comprarse individualmente. Incluye su “strap” y su valor referencial es de 49.990 pesos. Puedes comprar el izquierdo o el derecho.

Strap de control

Strap de control: El “strap” es un accesorio que brinda dos funciones al control. La primera, es tener una cinta para sujetarlo, similar a la que teníamos en el WiiMote (control de Nintendo Wii). Y la segunda función es que esta cinta va amarrada en lo que parece una pequeña barrita. Esta barrita se adhiere al Joy-Con y le brinda dos botones L y R de mayor tamaño a los que trae por defecto el control. Con esto mejora considerablemente la comodidad al tomar el Joy-Con. El valor referencial de este accesorio es de 7.990 pesos cada uno.

Cable de corriente

Cable de corriente: A diferencia de Nintendo 3DS, Switch trae incluido en el set inicial el cable de corriente, pero igual se puede comprar uno extra. Como la consola es portátil y de sobre mesa a la vez, tal vez quieras tener un cable extra para andar trayendo junto a tu Switch. El valor es de 29.990 pesos.

Estuche con lámina

Case con lámina protectora: Este estuche te permitirá llevar tu Nintendo Switch en modo portátil a cualquier parte, de forma segura. Además incluye una lámina para proteger tu pantalla de ralladuras. Este accesorio cuesta de 19.990 pesos.

Si quieres revisar el contenido que viene al interior de la caja de tu consola Nintendo Switch, puedes revisar el “unboxing oficial” realizado por Satoru Shibata. En nuestro país, la consola Nintendo Switch tiene un precio referencial de 349.990 pesos, a pesar de que en Estados Unidos cuesta 299 dólares (poco menos de 200 mil pesos chilenos). La consola, en la tienda oficial de Nintendo Estados Unidos se encuentra actualmente agotada para preventa.

