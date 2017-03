¿Cómo son los primeros juegos de Switch?

Nintendo dejó atrás Wii U para lanzarse al mercado con una nueva propuesta: Nintendo Switch. La consola es considerada híbrida, ya que puede usarse como portátil o de modo convencional. Durante su primera semana tendrá disponible solo 5 títulos: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2 Switch, Super Bomberman R, Just Dance 2017 y Skylander Imaginators. En Publimetro probamos los tres primeros durante el primer fin de semana de vida, de esta esperada consola.

1-2 Switch

Empezaremos esta nota, de peor a mejor. Cuando uno vio este juego en los videos de anuncio de Nintendo, era imposible no pensar en Wii Play o Wii Sports. El concepto responde a algo similar, pero el resultado es terrible. Este juego posee un total de 28 mini juegos como pinpon, duelo de vaqueros e incluso una prueba de afeitado.

Si bien, los mini juegos buscaban sacar el máximo provecho a los sensores y funciones de los Joy-Con, lo lograron, pero de una manera poco dinámica y poco divertida. Para empezar, previo a cada minijuego debes ver un video introductorio, que no puedes saltar. Las instrucciones de algunos de estos mini juegos son algo confusas o en otros casos son demasiado sencillas, por lo que la entretención se ve seriamente reducida.

Otro contra es que las pruebas no tienen dificultad. Es siempre lo mismo, inalterable. Después de un rato, si es que no te aburriste en un comienzo, lo harás más tarde. Definitivamente, por el valor que posee este título hoy (entre 42 y 45 mil pesos), te recomendamos optar por alguno de los otro 4 títulos disponibles.

Super Bomberman R

Un acierto de Konami. Si bien, el concepto de Bomberman siempre (o casi siempre) es el mismo, el juego se acomoda bastante bien a la consola. Bomberman es un juego dinámico, que se disfruta ya sea jugando sólo o en multijugador. Esta versión permite un modo multujugador de hasta 8 personas, a través de los Joy-Con.

Lo único incómodo al jugarlo, es que en el modo de un player, la cámara que tiene, no es tan agradable y compatible con el diseño 3D. Esto genera que sea más comodo mover a tu personaje con los botones que con el stick. Por el ángulo de visión.

En el modo multiplayer esto se soluciona perfectamente. Los amantes de lo retro van a amar este juego, ya que por ejemplo, los items que aparecen en los escenarios, están diseñados a propósito con un dibujo algo pixeleado, acercandose a los 8 bits, lo que sin duda trae recuerdos de los Bomberman de Super Nintendo. Si bien, se podría pensar que Bomberman es algo reiterativo, el diseño de las distintas etapas y el aumento de dificultad en cada una de ellas, lo transforman en el juego de ocio perfecto. Un clásico que sin duda agradecerás tener en tu memoria para compartirlo en grupo o cuando juegues en el modo portátil.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Si bien, Super Bomberman R es un gran juego, hablar de este nuevo Zelda es hablar del juego perfecto. Así ya lo han catalogado varios medios especializados como IGN, otros un poco más duros como PCMag, le otorgaron 4,5 de 5, pero sin duda, estamos ante un gran juego.

“Breath of the Wild” fue considerado el juego perfecto por varios medios especializados

Lo que hace grandioso a este juego es su arte, su jugabilidad, lo bien que aprovecha los controles, entre otras cosas, sin embargo acá queremos contarles la experiencia de juego en estos primeros días. Lo primero, es que podemos asegurarles que tendrán varios días de entretención, porque el juego a simple vista posee muchas misiones por cumplir y lugares por recorrer.

Si eres un fanático de Zelda, no te alarmes, porque los pequeños santuarios que verás, en un comienzo te van a parecer muy sencillos. Tranquilo, la dificultad del juego irá en aumento y además encontrarás muchísimos de ellos (de verdad, muchísimos). Jugando apenas dos días este gran título, nos dio la sensación de interminable. Pero también nos regaló nostalgia.

En el juego te reencontrarás con razas como los Zora.

Te reencontrarás con el pueblo de Kakariko, con los Zoras, Goron y Gerudo, con el Templo del Tiempo y más. Si eres un fanático de la saga, y jugaste los títulos de Nintendo 64, amarás este juego. Aún no se confirma la línea temporal en la que está ubicada esta historia. Para el 25 aniversario de The Legend of Zelda, Nintendo lanzó un libro de colección llamado “Hyrule historia”, donde explicaban cuál era el orden de todos los juegos de la saga. Al parecer, considerando ese orden, “Breath of the Wild” narraría los sucesos de la “Era del Caos”. Si se observa con detenimiento la historia contada al inicio de “Wind Waker”, se habla sobre la fuerza oscura de Ganon que rodea el castillo y sobre un pueblo en llamas, ambos sucesos observables en el trailer de este nuevo juego. Otras teorías ubican al juego previo a “Ocarina of Time”, por información relacionada con los “Sheika”.

Para poder saber más de esta maravillosa historia y completar el gran puzzle que es toda la historia de “The Legend of Zelda” deberás jugar “Breath of the Wild”. Cien por ciento recomendado. Nosotros también le ponemos un 10.

