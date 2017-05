Chilenos descubren cómo funciona y enseñan a prevenir falla en WhatsApp y Facebook que filtra información privada en la red

Al menos 1.860 millones de personas en el mundo usan de manera activa Facebook cada mes y mas de un millón 200 mil personas son usuarios de WhatsApp. Una cifra que impresiona, en especial por la vulnerabilidad que registran los sistemas en línea.

Eso fue lo que descubrió Sebastián Rodriguez, de Tren Digital de la Universidad Católica, luego de encontrar un artículo de Loran Klose, un especialista en seguridad de los Países Bajos, que alertaba sobre la forma en la que se pueden recolectar grandes cantidades de datos a través de ñas redes sociales.

En la publicación, el especialista detallaba que en el caso de WhatsApp los datos de los usuarios -foto de perfil., número de teléfono e información de estado- son fáciles de obtener, dejando abierta una “falla” de seguridad.

Con esa información, Rodriguez, se dedicó a buscar una manera de solucionar este detalle que podría terminar con la filtración de los datos de usuarios de redes sociales.

“Hace un tiempo WhatsApp permitió que fuese utilizado desde su versión web facilitando su uso, pero creando un arma de doble filo. La única manera de que esta recolección de datos no ocurra es cambiando la configuración de privacidad, pero como saben, la empresa de Mark Zuckerberg no nos alienta mucho a hacerlo. El script que creó Loran Kloeze es básicamente una orden que se le da a nuestro navegador con el fin de automatizar cierta recopilación de datos”, detalla el integrante del think tan digital de la UC.

El chileno alerta de esta “falla” con un ejemplo: “Supongamos que agregarnos un número al azar a nuestro WhatsApp, +56985743XXX, si la persona no tiene bien configurado los niveles de seguridad y privacidad en su teléfono seremos capaces de ver su foto de perfil, estado de en línea y estado en texto (los textos por defecto es el famoso ‘Hey there! Estoy usando Whatsapp’). El script es capaz de hacer esto y más, agregando cientos si no miles de números al mismo tiempo de manera correlativa, para posteriormente y entregarte una plantilla con cada uno de los usuarios”.

¿Pero qué se puede hacer con esa información? la respuesta es bastante aterradora, porque se podría crear una base de datos con las imágenes de perfil y los datos de estado, para analizar la frecuencia de cambios que se realizan y monitorear como ‘un gran hermano’ lo que se realiza en la red social.

El problema detectado por TrenDigital es que con todos los teléfonos recolectados se puede acceder a las cuentas de Facbook de los usuarios, y así recolectar una serie de datos personales que están presentes en dichas cuentas.

“En pocas palabras, en menos de 15 minutos habíamos creado una especie de software capaz de entregar casi todos los datos de una persona en cuestión de segundos. Nombre y apellido, número de teléfono, estado online/offline, texto de su estado, ciudad y dirección donde reside e incluso, sus gustos”, dice Rodríguez.

Cómo evitar que suceda la filtración

Desde tren digital explican que en caso de WhatsApp se debe entrar a la aplicación “a mano derecha arriba verás 3 puntos verticales haz clic y entra a Ajustes, después a Cuenta y por último a Privacidad.

En Privacidad debes configurar todo como lo muestra la siguiente imagen y luego sólo tus contactos podrán ver tu información.

En caso de Facebook, se debe ir a la configuración de tu cuenta. Para esto vas a la flecha desplegable a mano derecha arriba y seleccionas Configuración. Después vas a Privacidad y configuras todo así:

Específicamente la pestaña que debes editar es “¿Quién puede buscarte con el número de teléfono que proporcionaste?”, editas y seleccionas Amigos.