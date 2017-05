Niño hacker de 11 años mostró como transformar un tierno oso de peluche en un arma como Terminator

La ciberseguridad, luego del masivo ataque del virus WhanaCry, ha sido abordado en distintos rincones del mundo, sobre la necesidad de encontrar barreras para evitar nuevos casos de hackeos globales.

Un tema que se discutía en un foro mundial de seguridad en Holanda, donde un niño de 11 años, dio una importante muestra de que aún queda mucho por hacer en esta materia.

Reuben Paul, quien cursa sexto grado en una escuela de Austin Texas, fue invitado a la charla para exponer el martes sobre la forma en que a través de los dispositivos con Bluetooth se puede acceder a artefactos para ser manejados a distancia.

El niño, impactó a la audiencia no sólo por su exposición, sino por que realizó una muestra en el foro, hackeando los celulares de los asistentes, para lograra que un animal de peluche se transformara en un arma.

Reuben Paul hacking his bear on stage at #NLcyber: cute and scary at the same time. @ncsc_nl pic.twitter.com/eQBJMwsUre

— Joost vander Vleuten (@BruJoost) May 16, 2017