Apple patentó una caja de pizza

Hace algunos meses, anunciamos la apertura del nuevo “Apple Park”, el reemplazo de las oficinas actuales de la manzana blanca, conocidas como “Apple Campus”. Estas nuevas instalaciones considera un alto nivel tecnológico, hasta en los más mínimos detalles, como por ejemplo “optimizar el traslado de las pizzas”.

Innovación en la cocina

Para asegurar el traslado óptimo de esta pieza culinaria, Apple patentó una singular caja de pizza. Precisamente, este nuevo artefacto de materiales desechables será utilizado por los trabajadores de la manzana americana al interior de sus nuevas inmediaciones.

El producto no se va a comercializar, ya que solo está pensado para uso interno. Entre sus principales características destaca su forma redonda, en el tamaño justo de una pizza. Podemos presumir que esta característica busca proteger a la pieza de masa y otros ingredientes del movimiento que se produce al trasladarla.

Los surcos de la particular caja permite una buena circulación de aire, de modo que la humedad y el calor no hagan que la pizza se ablande cuando se transporta (producto del calor). Esta idea no solamente es una solución para el traslado inicial de la pizza. La idea es que los empleados, en caso de que no se la terminen, puedan llevársela a casa en óptimas condiciones.

Otras patentes

No es primera vez que Apple inscribe una patente “curiosa”. Hace algún tiempo patentó una bolsa de papel, que según señala “The Verge”, sería para usarlas en sus tiendas. La particularidad de esta bolsa de compras es que utiliza menos papel que una bolsa de esas características, y que en el párrafo 35 de la patente se especifica “un sistema de refuerzo específico para compensar las debilidades estructurales del papel reciclado de Apple”.

Aún no usan la bolsa, ni tampoco la caja, la que curiosamente lleva siete años registrada. Este descubrimiento fue de la revista especializada Wired. Si bien, se suponía que “Apple Park” vería la luz en abril de este año, aún no se realiza su inauguración. Se espera que habrá sus puertas en algún minuto del 2017 y que la totalidad de sus empleados estén trasladados a más tardar en octubre de este año, disfrutando de un rico trozo de pizza (bien cuidado) en la particular cajita de la manzana.