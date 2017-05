Nintendo lleva otro de sus clásicos al mundo del smartphone

La gigante nipona de los videojuegos quiere seguir cosechando éxitos en el mundo de las apps. “Super Mario Run”, a pesar de las críticas a su precio, fue un éxito y a raíz de esto, podremos disfrutar de más personajes clásicos de la gran “N”.

Según publica The Wall Street Journal, primero llegaría un “Animal Crossing”. Esta franquicia de videojuegos entra en la categoría de “simulación de vida”. El juego se basa en un personaje que vive en un pequeño pueblo habitado por animales antropomórficos, llevando a cabo diversas actividades.

Las tareas van aumentando en dificultad, es un juego que entrega muchas horas de ociosidad recolectando objetos, cultivando, entre otras cosas. La serie destaca por su sistema de juego abierto y su amplio uso del reloj y el calendario internos. Además, el juego se desarrolla en tiempo real.

El gran protagonista del 2017: The Legend of Zelda

La última entrega de “The Legend of Zelda”(Breath of the Wild), superó toda espectativa. Considerado por varias revistas especializadas como “una obra maestra”, el título disponible para Switch y Wii U sigue lanzando cifras positivas en ventas, siendo principal compañero de la compra de consolas nuevas.

A raíz de esto, otro de los títulos que Nintendo esta barajando para finales de este año sería precisamente un “The Legend of Zelda” para teléfonos móviles. ¿Cuál será la modalidad? ¿Qué características requerirán los equipos para jugarlo con fluidez?

Lamentablemente, Nintendo no ha confirmado esta información. Tampoco lo ha hecho DeNA, el estudio japonés con el que trabajan en el desarrollo de todos los juegos para móvil. Otra de las interrogantes que plantea este rumor es sobre el modelo de negocio. ¿Se pagará por etapas? ¿O contará con un muro de pago como el de “Mario Run” que luego daba acceso al resto de los niveles? ¿Tendrá demo o habrá que comprar desde un inicio el juego completo?

Sólo nos queda esperar.