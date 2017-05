El hilarante y extraño momento que vivió "Wolverine" en Japón y que se volvió viral

El actor australiano Hugh Jackman, reconocido por su papel de Wolverine, compartió en sus redes sociales un video de un extraño e hilarante momento, a bordo de su auto.

“Estamos aquí esperando a que se ponga el semáforo en verde y ohhhhhh….#supermariobros #mariokart”, escribió el actor junto con el video en que se ve juntos su vehículo un grupo de conductores disfrazados como los personajes de Mario Kart, en bugles que asemejaban los autitos del video juego.

We're here waiting for the green light and ohhhhh ….. #mariokart #supermariobros pic.twitter.com/zyI2eHv9rp

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) May 24, 2017