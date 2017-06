Los niños también cuentan con smartbands fitness

La obesidad infantil se ha transformado en un grave problema a nivel nacional. De acuerdo con las cifras del Mapa Nutricional 2016, elaborado por la Junaeb, los estudiantes de niveles preescolares son los que presentaron los resultados menos alentadores. Un 24,9% de los alumnos de kinder a nivel nacional son obesos y un 27,1% está con niveles de sobrepeso.

Desde el mundo de la tecnología, constantemente se están buscando soluciones para la vida cotidiana y desde hace algún tiempo se crearon las smartband fitness. Estos monitores, que generalmente se asimilan a un reloj con un modelo pulsera, te permiten conocer distintos parámetros de ejercitación para apoyar la rutina de una vida saludable. Garmin, líder mundial en el desarrollo de tecnologías GPS, vio que la mayoría de estos dispositivos estaban enfocados en el público adulto y desarrolló “VivoFit Jr” especialmente para los niños.

Tipo de usuario y comodidad

El dispositivo funciona con una aplicación propia, basada en el concepto de ‘gamification’ (juegalización). Este concepto apunta a aplicar modalidades de los videojuegos para impulsar la realización e otras actividades, en este caso tareas cotidianas y ejercicio. En Publimetro probamos “VivoFit Jr” durante dos semanas.

Es una pulsera pequeña, pensada para niños de entre 3 y 10 años, aunque al probarla podemos recomendar su uso desde los 5 años en adelante, ya que todo dependerá de cómo se ajuste la pulsera a la muñeca. La pulsera, construida en una especie de silicona, es muy elástica, por lo que se acomoda cómodamente a muñecas que sean más anchas. Pero en el caso de niños pequeños y/o delgados, no hay manera de apretar la pulsera. Recomendamos además considerarla desde los 5 años en adelante, pues facilita el nivel de interacción que el niño pueda tener con la pulsera. Aunque depende de cada caso y de cuanta habilidad, y familiaridad digital tenga el menor.

Juego y ejercicio

Lo más genial de la combinación entre la aplicación y el dispositivo es su sistema de “recompensas”. La aplicación permite premiar al niño por cumplir con sus metas de pasos durante el día y también con sus tareas cumplidas como estudiar, lavarse los dientes o lo que decidas configurar desde la aplicación. Además registra, pasos, tiempo de sueño y los 60 minutos de actividad diaria recomendada.

Cada vez que el pequeño cumpla con las metas, puedes premiarlos con monedas digitales en una alcancía de chanchito. Ojo, que la caja del dispositivo también se convierte en alcancía, por lo que podrías premiar a tu hijo o hija de manera real también.

¿Vale la pena?

El dispositivo te permite ver que tan activo es tu pequeño. Brinda dinámicas entretenidas que permiten que el papá o la mamá se involucren mucho en la rutina de sus hijos, lo que siempre es bueno. El único contra es la batería, ya que no es recargable. Dura mucho (probablemente uno o dos años sin problemas), pero en el momento que se agota debes desatornillar tu dispositivo. El proceso no es complejo, pero tampoco sencillo. La pila que usa es una CR1632 de reloj. Por lo que si no tienes el desatornillador adecuado, te recomendamos ir a la misma relojería donde compres la pila. ¡Pero ojo! Al no tener entrada de carga, es muy resistente al agua.

Es un gran dispositivo, muy preciso, como ya es costumbre en los dispositivos de esta marca. Es un smartband de gran calidad, que permite acercar a esta tecnología a los niños para que se motiven a realizar ejercicio. Considerando que las cifras de sedentario y obesidad infantil siguen en crecimiento, “VivoFit Jr” puede despertar a tu pequeño e impulsarlo a caminar y ejercitarse más.

Está disponible en varios diseños muy bonitos y muy acorde con su público objetivo. En Chile, puedes comprarlo directamente en la tienda de online de Garmin y su precio es de 79.990.