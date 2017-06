¿WhatsApp es argentino? La anécdota que dio origen a la popular aplicación de mensajería

Son muy pocas las personas en el mundo que tienen instalado en su celular WhatsApp o usan la herramienta directo desde sus computadores. Sin embargo son muchos los que no conocen cuál fue la anécdota que dio origen a la aplicación.

Eso, hasta que su co creador, Jan Koum reveló en una charla en la Universidad de Stanford, como parte del ciclo “Cómo construir un producto”, de donde había nacido la idea.

“En 2008, empecé a viajar mucho, estuve en la Argentina, Rusia, Ucrania, Hungría, Israel, un montón de países, fui y vine durante dos o tres meses y durante ese tiempo me costaba manterme en contacto con mis amigos”, dijo en un video grabado en abril.

Pero ¿por qué dicen que WhatsApp es argentino? Según el relato de Koum, fueron los problemas de comunicación particulares de ese país los que lo llevaron a imaginar una aplicación para conectarse de manera más fácil y sin necesidad de llamar.

“Durante mi estadía en la Argentina era muy difícil conseguir que la gente me llame o llamar a otras personas. Conseguí una tarjeta SIM pero no pude entender cómo hacer para que me llamen, los códigos de marcación y ¡los prefijos son tan complicados!”, detalló.