Metro de Nueva York prohíbe la entrada a perros "a menos que quepan en una bolsa" y así responden sus usuarios

Una ingeniosa reacción tuvieron los usuarios del metro de Nueva York, luego de que se concretara la prohibición de ingresar y viajar con perros a bordo del sistema “a menos que quepan en una bolsa”.

La medida se adoptó por que los perros de gran tamaño ocupan mucho espacio en el tren, especialmente en las líneas y horarios más concurridos.

Por su puesto que la prohibición no detuvo a los habitantes de Nueva York, quienes encontraron la manera de burlar la norma.

Las fotos de los usuarios viajando con sus perros -sin importar el tamaño- se hicieron viral y dieron la vuelta al mundo.

Revisa acá las mejores imágenes.

the New York City Subway banned dogs unless they fit in a bag and the people of New York did not disappoint. pic.twitter.com/vluNcZHBmW

— C (@meanboysclub) June 6, 2017