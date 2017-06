Sólo en Rusia: las particulares situaciones que los chilenos que vayan a la Confederaciones pueden ver en ese país

Chile debuta este viernes con Rusia en Moscú, como antesala a su participación en la Copa Confederaciones y por su puesto la denominada “marea Roja” estará presente en los encuentros de la selección.

Con miras a la actividad, hace un par de semanas, la Cancillería emitió un instructivo en donde alertaba a los hinchas de las cosas que no deberían hacer durante su visita al país.

En el documento se aconsejaba no buscar conflictos, no botar basura en las calles, no piropear a las mujeres, no consumir alcohol en los baños públicos, no ingresar al estadio con botellas de vidrio y no oponer resistencia si se enfrentan a un control de identidad.

Sin embargo, los hinchas que visiten el país para alentar a “la Roja”, deberían revisar también la cuenta de Only in Rusia en Facebook y Twitter, que puede servir de referente de las particualers situaciones que ocurren en la nación donde su Presidente, Vladimir Putin, asegura que no tiene días malos porque no es una mujer.

Mira acá las más inusuales situaciones que retrata la cuenta:

Russian road markings. pic.twitter.com/069wt0NS3b — Russian Dash Cams (@CamsRussian) May 29, 2017

Russian birds are smart. Why fly when you can take the train? pic.twitter.com/pFHxzujUD2 — Only In Russia (@CrazyinRussia) May 22, 2017

Just a normal day in Russia. pic.twitter.com/cdwqXTwfI7 — Russian Dash Cams (@CamsRussian) May 29, 2017

Just Putin this out there. pic.twitter.com/A3RNGsvazF — Only In Russia (@CrazyinRussia) June 1, 2017

Measuring in Russia. pic.twitter.com/3fUagmHEmC — Only In Russia (@CrazyinRussia) June 2, 2017

Russian telekinesis hand clap. pic.twitter.com/7gT525kItT — Only In Russia (@CrazyinRussia) June 4, 2017

Just another day in Russia. pic.twitter.com/M7LV0SStwA — Only In Russia (@CrazyinRussia) June 5, 2017

Trimming trees in Russia. pic.twitter.com/lQvI0RJ20A — Only In Russia (@CrazyinRussia) June 6, 2017

Meanwhile in Russia. pic.twitter.com/aO4dKCCrQI — Only In Russia (@CrazyinRussia) June 6, 2017

Meanwhile in Russia. pic.twitter.com/Z2UphX8S7N — Only In Russia (@CrazyinRussia) June 6, 2017