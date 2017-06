Mixer: la plataforma cooperativa de streaming Xbox en vivo

Hace un par de semanas, Xbox estrenó su nuevo servicio de streaming en vivo: Mixer. Esta nueva aplicación aparece en reemplazo de lo que era Beam.

“Más que el nombre, estamos lanzando varias de las características que todos ustedes han estado pidiendo. Características que desbloquearán todo un nuevo mundo de posibilidades de transmisión social y ayudarán a los espectadores a encontrar el contenido que buscan en el servicio“, señaló Matt Salsamendi, uno de los desarrolladores de Microsoft y cofundador de Mixer.

Este tipo de aplicaciones, como ya lo era Beam y como lo mejora Mixer, reúnen a la gente para presenciar streamings, pero además, interactuar con los streamers y jugar juntos casi entiempo real.

Un gran avance en esta materia es que Mixer es livestreaming que es en realidad LIVE, en vivo a tiempo real. Otras plataformas presentan latencias (demoras) de entre 10 a 20 segundos. Es más, los espectadores pueden participar activamente en lo que está sucediendo en la pantalla en lugar de sólo mirar desde las líneas laterales. Con Mixer, puedes influir en todo, desde la selección de la búsqueda, hasta las herramientas y el movimiento, mezclándolo con tus streamers favoritos para crear un nuevo tipo de experiencia de juego.

Según señala Matt, el cofundador de Mixer, “el equipo de Minecraft está experimentando con la interactividad que ofrece Mixer como una posibilidad para la integración de juegos oficiales. Algunos miembros de la comunidad de Minecraft ya han creado experiencias interactivas utilizando esta tecnología que permite a los espectadores hacer cosas como spawn en zombies o cambiar el clima”.

“Queremos empoderar a los jugadores y todos aquellos que quieran compartir su pasión – sea lo que sea – para crear y compartir más fácilmente que nunca en el PC, la consola y el móvil. Mixer representa nuestra visión para la próxima generación multijugador – viendo y participando junto a tus amigos en streaming desde cualquier parte del mundo” agregó.

Un ejemplo fantástico de la interactividad posible con Mixer, es la función desarrollada por Telltale Games. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería jugar un juego con una historia interactiva dinámica donde cientos o miles de personas están votando en las elecciones de un jugador? Bueno, Telltale Games ha diseñado algo realmente único. Su función “Crowd Play” en “Los Guardianes de la Galaxia: La Serie Telltale”, “The Walking Dead: Una Nueva Frontera” y “BATMAN: The Telltale Series” permite al público elegir lo que sucede en distintos momentos de la historia y determinar la trayectoria y el resultado de la aventura.

