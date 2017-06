Propuestas para el "Día del Padre" desde el mundo gamer

Ser gamer ya no es cosa de niños. La generación que disfrutó con Atari ya tiene más de 40 y algo años, por lo que es muy probable que ya sean padres de adolescentes, de pequeños jugadores o de novatos. Pero si compartes esa pasión con tu papá o no, pero sabes que le gusta, aquí te traemos un par de propuestas que podrías considerar. ¡Atentos! Que publicaremos más ideas en estos días.

Una nueva consola

Digámoslo. Tal vez no juegas mucho con tu papá, porque ama su consola antigua, pixeleada, con juegos que podrías dibujar en Paint. Si quieres hacerle un regalo que motive a más miembros de la familia a compartir su pasión, la Nintendo Switch es la respuesta.

Nintendo posee ese efecto mágico, de reunir a los amigos y a la familia en torno a juegos divertidos y livianos, aunque también tiene títulos para los jugadores más exigentes. En esta oportunidad, la consola Nintendo Switch está diseñada para acompañarte dondequiera que vayas, transformándose de consola para el hogar a consola portátil en un instante. Esto podría ser útil para cuando tu papá, ya no quiera compartir el regalo.

Los complementos perfectos para Switch

Si finalmente ahorras, pides ayuda, consigues más barata o haces algo para regalarle finalmente la Switch, tendrás que considerar los juegos. Lo mejor es pensar en un multiplayer para compartir y en un juego para esos momentos de relajo en modo portátil a un jugador. La mejor combinación, desde nuestra opinión en Tecnología de Publimetro (y considerando los títulos disponibles de Switch hasta ahora), seria el Mario Kart 8 y el The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En el caso de MK8, es un juego liviano, entretenido, fácil de aprender a jugar, donde incluso podrías sumar a tus hermanos pequeños, sobrinos, u otros para que compartan con el papá de la casa.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, es una experiencia completamente diferente. Para empezar, sólo es para un jugador. Pero si tu papá ama los juegos de aventura, y le encanta tener un juego que le dure meses y meses, ésta es la opción. Tendrá juego para mucho tiempo, explorando las ruinas de Hyrule. Esta espectacular entrega, parte de la saga de The Legend of Zelda fue considerado, por muchas revistas especializadas como el “mejor juego de la historia”.

Gamer de PC

Si tu papá es un jugador de computador, será muy difícil que logres trasladarlo al mundo de las consolas. Por esto, te recomendamos algunos títulos de juegos que podrían interesarle. Uno de ellos es Impact Winter. En esta historia, los jugadores encarnarán a Jacob Solomon, sobreviviente a una catástrofe natural, ocasionada por la colisión de un asteroide gigante con la Tierra, cuyo impacto puso a todo el planeta en un crudo invierno, cubriéndolo de una constante tormenta de nieve.

Cuando había perdido toda esperanza de salvación, Jacob encuentra a un grupo de personas, que viven en una iglesia, con los que trabajará en conjunto para sobrevivir, cada uno aportando sus habilidades específicas para lograrlo. Está disponible para PC vía STEAM a $13.900 y es de Bandai Namco.

El juego está disponible en Steam. / Bandai Namco

La misma productora estrella, tiene Dark Souls III. En este título, los jugadores podrán viajar a un retorcido mundo interconectado repleto de implacables desafíos y una reconfortante jugabilidad de RPG de acción, basada en el uso de distintas armas –como por ejemplo espadas o hachas- y poderes mágicos. También posee dos expansiones: Ashes of Ariandel y The Ringed City, y una especial que agrupa a estas dos: The Fire Fades Edition. Aquí ya no solo es para PC, sino que considera otras plataformas de consola como PS4 y Xbox One. Los precios varían según la versión.

Accesorios para su tarro

Claramente si tu padre es un gamer de PC, valorará mucho los accesorios. En esta línea, te recomendamos los audífonos HyperX Cloud Revolver. Éstos integran una exclusiva tecnología de controladores que le permite a los gamers visualizar los sonidos a su alrededor en diferentes ángulos y distancias. También cuentan con soporte multiplataforma, controladores de 50mm y micrófono con cancelación de ruido. ¿Su precio? 89.990 pesos.

Un buen teclado siempre es un buen regalo para un gamer de PC. / HyperX

Un buen teclado también es clave. En esa línea, HyperX también tiene mucho que ofrecer. Los teclados HyperX Alloy FPS ofrecen un diseño compacto minimalista ideal para los juegos First Person Shooter, así como un sólido marco de acero para amplia durabilidad y estabilidad. Los interruptores Cherry MX brindan la respuesta y desempeño táctil que los gamers esperan de los teclados para juego HyperX, y está disponible en tres versiones dependiendo del tipo de interruptor: Cherry MX Blue, Red o Brown. Estos teclados, con un precio referencial de 99.990, traen un lindo bolso de viaje y cuentan con una útil puerto USB para cargar el celular.

La novedad HyperX en Chile

¿Y el mouse? Ahora HyperX también cuenta con un modelo. Se trata de Pulsefire FPS. Cuenta con un diseño ergonómico ligero ya sea para sujetarlo con toda la mano o con los dedos. La mayoría de los gamers juegan en el rango DPI de 400-3200 DPI, y Pulsefire ofrece cuatro pre-configuraciones DPI de 400 – 3200 DPI, todas disponibles con sólo tocar un botón.

Ahora HyperX también tiene disponible este mouse especializado. / HyperX

Cuenta con una distribución óptima de peso y un peso ligero de 95g para movimientos rápidos. Las gomas laterales antiderrapantes ayudan a sujetar firmemente el mouse con la mano. HyperX Pulsefire FPS incorpora interruptores Omron y seis botones durables de respuesta inmediata que brindan una experiencia táctil incomparable en cada clic. Incluye un cable trenzado flexible y deslizadores para un desplazamiento suave y eficaz. ¿Su precio? 39.990 y llegó a Chile a través de la tienda SP Digital.

No importa cual de estas opciones elijas, o si no eliges alguna. Si tienes la suerte de tener un papá gamer y tu también disfrutas del mundo de los videojuegos, podrías planificar una entretenida tarde juntos, y con eso, darle el regalo perfecto.