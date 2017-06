Extraño tratamiento de belleza: Mujer se “afeita” durante viaje en metro y se transforma en fenómeno viral

Hay días que sentimos que pasamos más horas a bordo del transporte público, que en nuestras casas o trabajo y en esos trayectos, varias mujeres aprovechan de maquillarse, si no alcanzan a hacerlo en sus hogares.

Pero lo que ocurrió en el metro de Londres fue una de los “tratamientos de belleza” más extraños registrados a bordo del transporte público, luego que fuera captada afeitando su bigote.

El video comienza con una mujer sosteniendo una máquina de afeitar desechable, al que desliza por su cara en la zona del bigote, reproduce el diario inglés The Mirror.

Luego la mujer continúa recortando el bello de sus mejillas, para terminar el trabajo cerca de su cuello.

El video compartido en las redes sociales rápidamente se transformó en viral.

Los comentarios no se hicieron esperar, por lo extraño de la situación.

Is this the weirdest thing ever seen on public transport? Woman casually shaves her facial hair on train https://t.co/K7nL5t4Xw9 pic.twitter.com/uPNym7lKpc

— iHeart Rideshare (@iheartrideshare) June 18, 2017