"1.000 me gusta o lo suelto”: condenan a hombre que arriesgó la vida de su hijo para ser popular en Facebook

Una corte de Algeria condenó a un hombre que colgó a su bebé desde una ventana en el piso 15 de un edificio, sólo para adquirir fama el Facebook.

El sujeto, que estará en la cárcel por dos años, publicó un video en que se ve la maniobra en la que cuelga al pequeño -visiblemente asustado- junto con el mensaje “1000 me gusta o lo suelto”.

Después de ver el video, las redes sociales se fueron contra el hombre. En su mayoría los mensajes exigían que fuera juzgado por cargos de abuso infantil.

De acuerdo con lo que reproduce el portal Al Arabiya, la defensa del hombre alegó que la vida del niño nunca estuvo en riesgo, pues el balcón tenía rejas protectoras, las que fueron removidas por los usuarios de las redes sociales.

La versión del sujeto no convenció a la corte, que sentenció al hombre por su irresponsabilidad en el trato del niño.

A man from Algeria was sentenced for dangling his son out of a window to get 1000 FB Likes with the caption "1000 likes or I will drop him." pic.twitter.com/3fIBmkPQoE

— Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) June 20, 2017