Así se buscaba una esposa en 1865: El anuncio para encontrar pareja de hace 152 años que enternece al mundo

“Tengo 18 años, tengo una buena dentadura y creo en Andy Jhonson, la bandera tachonada de estrellas y el 4 de julio”, así comienza el mensaje publicado en 1865 por un joven granjero en el estado de Maine, Estados Unidos, que se viralizó y tiene a todo internet suspirando.

“Me quiero casar. Quiero comprar pan y mantequilla, faldas de aro y cascadas para alguna fémina durante el resto de mi vida. Eso es lo que importa, pero no sé como hacerlo”, concluye.

Desde que el aviso fue publicado en la cuenta de Twitter de Max Roser, el anuncio ha sido compartido más de 6 mil veces y ha recibido más de 14 mil likes.

No se sabe si el joven consiguió o no una pareja para hacer su vida, pero si se sabe que 152 años después de escribir su mensaje ha enternecido a muchas personas en la web.

Looking for a wife in 1865 pic.twitter.com/5YWWag7isA

— Max Roser (@MaxCRoser) June 19, 2017