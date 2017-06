Colores infinitos: la tecnología de la nueva categoría de televisores

Lograr una pantalla que muestre una imagen similar a la que vemos con nuestros ojos. Esta ha sido la misión que ha impulsado la evolución de las tecnologías en los televisores, siendo el primer gran paso haber pasado de la tv en blanco y negro a la de color. Varias décadas han pasado desde ese hito, logrando dispositivos de menor tamaño y de mayor calidad.

La tecnología de los colores infinitos (QLED) fue desarrollada por Samsung. / Samsung

Ahora, dentro de la evolución de los denominados televisores de pantalla plana (LCD, LED y otros), apareció una nueva categoría denominada “QLED”. El nombre

proviene de la tecnología utilizada: Quantum Dot. Ésta, emplea nanopartículas inorgánicas para generar imágenes cuatro veces más brillantes que televisores convencionales y con el doble de brillo que el mejor televisor disponible en el mercado hasta ahora.

Volumen de color cercano al realismo

Esta tecnología fue desarrollada por la marca Samsung. Estos nuevos televisores son capaces de reproducir un volumen de color al 100 por ciento. Esto significa que pueden expresar todos los colores a cualquier nivel de brillo, incluso con las diferencias de color más sutiles, visibles a la luminosidad máxima del QLED, que alcanza entre los 1.500 y 2.000 nits.

La base tipo atril le brinda a los televisores QLED un aspecto aún más elegante. / Samsung

En otras características, estos modelos suman todas las ventajas que ya se venían trabajando como las funciones Smart tv y diseños futuristas. En esta línea, cuenta con un cable óptico transparente llamado ‘Invisible Connection’ y también el accesorio ‘No-gap wall-mount’, que permite fijar el televisor de forma rápida, fácil y sin espacios entre la pared y el televisor, lo que lo hace ideal para cualquier habitación. Ojo, que también está la opción de utilizar una base “tipo atril” bastante estética y elegante.

Conectividad

Tener conexión con distintos periféricos y a la vez ser Smart Tv ha sido una tendencia que ha ido cobrado fuerza en los últimos años. Los televisores se describen ahora como “centros de entretenimiento”. En esta línea, los nuevos modelos QLED incorporan un control tipo universal que permite administrar todos sus dispositivos y contenidos con un solo control.

Como segunda opción, y entendiendo la importancia de los smartphones en el mundo multimedia, cuenta con “Smart View”, herramienta para navegar y controlar fácilmente el televisor desde el celular. Combinado con “Smart Hub”, podrán elegir una película o cambiar el canal con tan solo unos clics y luego, volver a las aplicaciones del smartphone.

El único pero, como en toda nueva tecnología, es el precio. Un QLED TV cuesta desde 1.599.990 pesos chilenos, empezando desde las 55 pulgadas. El modelo de 65 pulgadas tiene un valor de $2.439.990 y el de 75 pulgadas supera por poco los 4 millones de pesos. ¡Disfrútenlo quienes puedan! A quienes aún no nos alcanza (los sueldos de periodista no dan para lujos), deberemos esperar el ciclo de evolución y democratización tecnológica. No olvidemos que los primeros LCD eran carísimos. Dada la constante evolución de la tecnología de las pantallas, que sin duda Samsung y otras marcas seguirán desarrollando, se puede soñar con tener un QLED TV en unos cuantos años más.