La revelación de StarFox 2: Conoce el misterio detrás del juego

A fines de septiembre de este año saldrá a la venta (¡Por fin!) la esperada Snes Classic. Además de sorprendernos con la inclusión del segundo control en el set original, y de tener cables más largos para éstos, la gran sorpresa fue uno de los juegos que incluye.

La edición especial de esta consola retro trae un total de 21 juegos, de los cuales 20 corresponden a algunos de los títulos más exitosos del noventero Super Nintendo. Pero, el juego 21 es StarFox 2. ¿No te suena? ¿No recuerdas haberlo jugado? Eso es porque se trata de un juego inédito.

Su historia

Estuvo guardado durante 22 años. Más de dos décadas en las que sólo vivió como un mito. Era 1995, y estaba listo para salir, pero la evolución de las consolas y la pronta salida de “Ultra” (Nintendo 64), hizo que terminara en una bodega.

StarFox (uno) / Nintendo

Starfox (uno) era un juego especial. Más allá de sus geniales personajes, liderados por Fox McCloud, el interior del cartucho estaba potenciado por un chip llamado “Super FX”.

Esto lo hacía único y era lo que permitía que se generara el efecto tridimensional del juego (piedra inicial de lo que sería la próxima generación de consolas).

De hecho, estos avances, como los otorgados por la trilogía Donkey Kong y Mario RPG, fueron piezas clave para llegar a desarrollar el Nintendo 64. Pero volvamos a StarFox. Su chip especial, fue creado por un estudio británico llamado Argonaut Games. Pese a que la idea original y la historia son 100% Nintendo.

FX: El corazón de StarFox

El chip al interior del cartucho tenía un procesamiento de gráficas incluso mayor que el de la propia Snes. Dado el éxito del primer StarFox (y esta gráfica maravillosa para la época), desarrollaron también el juego de carreras Stunt Race FX (si, con chip también) e inmediatamente comenzaron a trabajar en StarFox 2.

Así se veía el primer StarFox de Snes / Nintendo

Star Fox 2 traía en su interior una nueva versión del chip Super FX, 2 veces más poderoso que el anterior. Además, de nuevos personajes y etapas.

Nintendo llevó el título a diferentes ferias como CES y se especuló sobre su venta para navidad. Sin embargo, la carrera de la nueva generación de consolas fue su sentencia de muerte (o congelamiento).

Navidad de 1995

Esta era la fecha en que se esperaba que StarFox 2 saliera a la venta. Pero Playstation (One) y Sega Saturn ya habían salido a la venta en Japón y traían consigo la revolución de las gráficas 3D, que había propuesto StarFox, pero a un nivel superior.

Esta era la carátula que tendría StarFox 2,

Por esta razón, Nintendo intentó acelerar el lanzamiento del proyecto “Ultra” (Nintendo 64). Sin embargo, no lograron concretar dicha misión y el 64 recién llegó para la navidad de 1996. La desición de no lanzar StarFox 2 se debió a que no querían que el juego se viera de menor calidad ante lo que había lanzado Sony y Sega, y además, no querían que la gente tuviese dudas sobre si quedarse con la Snes o invertir en el 64.

Con el atraso, un año hubiese sido suficiente para que StarFox 2 brillara. Como dato extra, los Super Nintendo fueron tan exitosos que se siguieron fabricando hasta el 2003 (fecha en que ya existía el Nintendo GameCube, su “nieto”).

Su legado

La mente maestra detrás de Nintendo, Shigeru Miyamoto señaló hace algún tiempo que el 30% de las ideas de StarFox 64, fueron adaptadas de Star Fox 2. El juego de Nintendo DS, StarFox Command también sería heredero, al haber sido diseñado por Q Games, estudio formado por miembros de Argonaut (parte del equipo original detrás de StarFox), que había cerrado años atrás.

La historia se siguó desarrollando en nuevas consolas. / Nintendo

No se sabe con certeza si en algún momento se completó una versión en inglés.

Pero, con algo de esperanza, Argonaut completó el juego en japones tiempo después e incluso lo envió al proceso de control de calidad.

El juego se convirtió en un fantasma de Internet, donde está disponible en algunos ROMs (archivos de juego). Sin embargo, se dice que éstos están basados en prototipos de la versión en japonesa y que las traducciones disponibles corresponden al trabajo de fans.

Después de 22 años el mito se hará realidad. StarFox 2 despertará de su letargo y desde el 29 de septiembre esta nueva aventura del Zorro McCloud tendrá su esperado lanzamiento. Gracias a la Snes Classic Mini.

Conoce StarFox 2 en el siguiente video: