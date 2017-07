Toda una semana de LoL: Conoce el desafío 1 vs 1

Los videojuegos dejaron de ser cosa de niños y hoy son incluso parte del perfil profesional de muchos. Diseñadores, compositores, programadores y también jugadores, todos estos profesionales hoy pueden vivir de los videojuegos. League of Legends (LoL) es uno de los videojuegos que cuenta con liga profesional, a pesar de ello, son millones los jugadores que no pertenecen a aquella liga y que disfrutan de partidas en todo el mundo. Para ellos, esta semana se está viviendo el desafío 1 vs 1.

El rol de las marcas gamer

Toda esta semana se estará realizando la competencia. / Gentileza JP Howard

Así como nace una pasión, nace un mercado para satisfacerlo. Es así como hemos visto crecer a la industria de los videojuegos, que hoy genera más entradas que la industria del cine o de la música. En este contexto, que también se vive en nuestro territorio nacional, la reconocida tienda de tecnología PC Factory y Omen by Hp, línea gamer especializada de la marca computacional, organizaron un torneo de 7 días.

Desde el 17 de julio que se está realizando esta competencia, donde se inscribieron más de 300 participantes. El lugar de encuentro es el Mall Plaza Vespucio. Ha sorprendido la gran cantidad de jugadores, fans y público en general que está participando de esta actividad.

Más de 300 participantes se inscribieron en este campeonato de LoL 1 vs 1.

La competencia

Los 300 participantes inscritos, se encuentran en este momento compitiendo en duelos 1 a 1. Finalmente 72 pasarán a la última etapa para enfrentarse al equipo eSport Hafnet durante el sábado y domingo. Hafnet es un equipo profesional que compite en la liga de LoL. Serán parte de esta fiesta gracias a Omen by HP y sin duda darán todo un espectáculo en este evento gamer.

La modalidad del campeonato es 1 vs 1. / Gentileza JP Howard

Los duelos entre participantes se están realizando entre las 11 y las 21 horas todos los días. Si eres fanático de LoL, tienes varias horas para ir a participar de este evento gamer gratuito. Además quienes se encuentren en el lugar podrán participar mediante sus redes sociales con el #DominaElJuego por distintos premios.

El ganador del torneo se llevará un laptop Omen by HP del nuevo portafolio. ¡Una máquina que todo gamer quisiera tener! ¿Te gusta LoL? ¿Crees tener lo necesario? Este es un evento en el que sin duda te podrás medir con grandes de la liga. Te dejamos una nota sobre Hafnet, ya que hace poco Publimetro estuvo en su casa. ¡A jugar!