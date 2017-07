Liga de Overwatch: La escena de los eSports más viva que nunca

Todos hemos visto como miles de personas en el mundo entero están disfrutando de los eSports ya sea practicándolos o viéndolos en calidad de espectador. Es así como el concepto cada vez está más posicionado no solo en el mundo gamer sino que en el de las noticias, televisión y el mismo deporte. ¿Sabían que se han hecho transmisiones de eSports en ESPN?

Las competencias gamer en nuestro país son todo un éxito. Ejemplo de ello fue el "Desafío 1 vs 1" de la semana pasada. / Furia

Los eSports tienen sus propios juegos protagonistas como: League of Legends (LoL) y Overwatch. Y al parecer, el segundo por fin llegará con liga competitiva a Chile. Bueno, eso además de los herederos del deporte convencional: PES y Fifa.

Escena nacional

Nuestro país es considerado un lugar clave para el desarrollo del eSports. Nuestro estable Internet, es uno de los factores. Al nivel que muchos de los equipos de League of Legends están residiendo en Santiago, pese a ser argentinos, colombianos o de otras nacionalidades.

Overwatch es uno de los juegos de eSports más exitosos del mundo (y fue juego del año). / Blizzard

Overwatch también ha ido ganando terreno. Considerado uno de los videojuegos más exitosos del último tiempo (y el juego del año), el shooter en equipos de primera persona desarrollado por Blizzard, también es un juego de eSport. Conversamos con el experto en eSports, John Paul Howard, quien señaló a Publimetro que “Overwatch podría llegar pronto con competencias y torneos tanto locales y regionales a Chile”.

Las marcas gamer se han ido relacionando con este mundo. Cabe recordar, que Omen by HP y Blizzard firmaron un acuerdo para que la marca especializada sea el sponsor oficial de la competencia mundial 2017 de Overwatch. Sobre este escenario, Howard señaló que “tanto ha sido el éxito mundial de este juego, que no me sorepnderia que marcas tomaran esto y empezaran a hacer torneos locales y regionales, ya que Chile está siendo atractivo en el mundo del eSport”. ¿Estamos ante lo que podría ser el inicio de una nueva liga nacional?

LoL es el eSport más popular en Chile. ¿Podría Overwatch convertirse en el segundo? / Furia

Modelo de éxito

Ya hemos visto este exitoso modelo en acción. De hecho, ayer concluyó un exitoso evento de League of Legends que se extendió durante una semana con una modalidad de “1 vs 1”. En la final, los jugadores que compitieron en esta mini liga (no oficial) se enfrentaron al equipo Hafnet.

El evento, durante toda la semana, contó con miles de asistentes, entre competidores y espectadores. El eSport sin duda se está tomando la escena nacional y ya estamos preparados para recibir la segunda liga potente en el mundo: la de Overwatch. ¿Sería igual de exitosa? Las activaciones y eventos de este tipo, han contribuido a que el mundo gamer sea visto como algo cotidiano y cercano, dejando de lado los prejuicios que suele tener esta disciplina. En Chile, los eSports ya se viven como lo que son: un deporte.

