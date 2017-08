Festigame: Estos son los mejores juegos 2017 que podrás probar en la fiesta gaming

A través de una amplia votación, que contó con cerca de 5.000 votantes online, los gamers chilenos eligieron los mejores juegos del 2017 en 10 categorías. Estos títulos, estarán disponibles en el stand Movistar durante Festigame para que los visitantes del evento puedan probarlos.

La votación se realizó cada miércoles desde el 24 de mayo al 26 de julio, a través de un Facebook Live de Movistar que se realizaba de 18:00 a 21:00 horas. En cada transmisión se votaba una categoría distinta.

Switch comienza con el pie derecho

Uno de los grandes lanzamientos de este año fue el de la consola Nintendo Switch. De hecho, dos títulos de la híbrida de Nintendo se posicionaton en el primer y tercer lugar de esta votación. Se trata de “Mario Kart 8 Deluxe” y “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”. Ambos títulos han marcado altas cifras de ventas desde su lanzamiento.

Mario kart 8 Deluxe fue el mejor karting y el juego más votado. / Nintendo

Considerando las votaciones por categorías, “Mario Kart 8 Deluxe” fue el ganador del premio al “Mejor juego Racing” y “Tloz: Breath of the wild” fue el ganador en “Mejor Juego Open World”. Cabe recordar que este título fue el elegido para acompañar a la Nintendo Switch en su lanzamiento y que la mayoría de las revistas especializadas del mundo lo evaluaron con nota 10 (evaluación perfecta).

El infaltable shooter

El tercer lugar en relación a la cantidad de votos fue para “Battlefield 1”, el que fue elegido como “Mejor Juego Shooter”. Este juego se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC. Se espera que próximamente salga su versión para Nintendo Switch.

Esta nueva entrega de la saga, recibió el premio a “Mejor juego de acción” en el Game Critics Award del 2016, siendo nominado también a otras 4 categorías.

La votación consideró juegos de consolas y PC. / Furia

Los ganadores por categoría

Mejor Juego Racing: “Mario Kart 8 Deluxe”

“Mario Kart 8 Deluxe” Mejor Juego Shooter: “Battlefield 1”

“Battlefield 1” Mejor Juego Fighting: “Injustice 2”

“Injustice 2” Mejor Juego Open World: “The Legend of Zelda: Breath of The Wild”

“The Legend of Zelda: Breath of The Wild” Mejor Juego Sports: “FIFA 17”

“FIFA 17” Mejor Juego Indie: “Inside”

“Inside” Mejor Juego RPG: “Dark Souls III: The Fire Fades Edition”

“Dark Souls III: The Fire Fades Edition” Mejor Juego Adventures: “Crash Bandicoot N´Sane Trilogy”

“Crash Bandicoot N´Sane Trilogy” Mejor Juego Platforms: “Dead Cells”

“Dead Cells” Mejor Juego Kids: “Lego Dimensions”

Primeros lugares en votación general

1er lugar: “ Mario Kart 8 Deluxe”

Mario Kart 8 Deluxe” 2do lugar: “ Battlefield 1″

Battlefield 1″ 3er lugar: “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”

Los 10 títulos ganadores en cada categoría estarán presentes en el nuevo stand de Movistar, donde el público podrá disfrutar con ellos desde 4 al 6 de agosto en Espacio Riesco en distintas estaciones de juego. Si estás indeciso sobre adquirir o no uno de estos títulos, esta puede ser una muy buena oportunidad para probarlos.