Festigame: Las tentaciones para PC Gamers

Este fin de semana la fiesta gamer más grande de Chile estará de regreso. Se trata de Festigame. Si bien, el evento cubre todas las aristas del mundo de los videojuegos, quisimos dedicar esta nota a los jugadores de PC. Muchas veces existe una suerte de rivalidad entre este tipo de videojugador y el de consolas.

¿La eterna discusión? Definir si es mejor jugar con un computador de gran potencia o una consola (generalmente Playstation y Xbox). Aunque los jugadores de Nintendo, desde las tres últimas generaciones, también defienden a sus consolas desde la experiencia de juego. Pero en esta oportunidad hablaremos de PC Gaming y algunas de las tentaciones que veremos en Festigame.

Equipos, competencia y más

La puesta en escena de Omen By HP fue notable durante su desafío 1 vs 1 de League of Legends. Esta vez para Festigame nos tienen preparado un 1 vs 1 de fighting (Tekken) y un 3 vs 3 de Overtwatch. Podrás enterarte de las novedades de estas competencias desde las redes de HP Chile y también gracias a los asistentes al lugar mediante el hashtag #DominaElJuego.

¿Y si regresas de Festigame con tu próximo equipo? / Furia

Si quieres ir a conocer tu próxima compra gamer, podrás revisar el nuevo catálogo gamer de Omen by HP. Ojo, que en el mundo del PC Gaming, también hay diferencias: ¿Eres desktop o notebook? En este sentido, la línea especializada presenta modelos para todos los gustos, asegurando que la potencia no faltará.

Uno de ellos es el “Omen 17-an003la”. Esta opción portátil cuenta con un poderoso procesador Intel Core i7 7700HQ, una soñada tarjeta Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5 dedicada), 16 GB DDR4 de SDRAM (2 DIMM) y dos discos (1 TB 7200 RPM Serial ATA y 256 SSD). Una bestia, que cabe en una mochila. Ojo, que por su gran pantalla de 17 pulgadas, tendrás que tener una mochila gamer apropiada. Para eso, también hay respuestas en este stand.

Si vas al stand de Omen by Hp te encontrarás con esta belleza. / Omen by HP

Ahora, si lo tuyo es más lo desktop, recuerda que Omen tiene un increíble diseño de cubo. Uno de sus nuevos modelos en esa línea es el Hp Omen X Desktop 900-003la. Su corazón también es un Intel Core i7. Nuevamente contamos con 16GB Ram y prestaciones de alta gama como la Nvidia Geforce GTX 960. ¿Su diseño? Maravilloso. Festigame te dará la oportunidad de conocer estas bellezas en vivo y en directo.

Sin accesorios no es lo mismo

Un buen audio te permite desconectarte del mundo. / Captura

Si ya cuentas con tu PC Gamer regalón, pero quieres tentarte con accesorios de alta categoría, HyperX también estará presente en esta nueva versión de Festigame. Sus teclados mecánicos, mouse profesionales y audífonos gamers son los compañeros ideales para títulos de eSports como League of Legends u Overwatch.

Por lo mismo, en su stand, la marca especializada contará con una agenda gamer imperdible. Entre las actividades, destaca la presencia de los equipos profesionales de League of Legends, Isurus Gaming y Rebirth eSports. Ambos equipos visitarán el Booth de HyperX y estarán disponibles para sacarse fotos con los fanáticos.